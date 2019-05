Football Talk. Martínez hoorde niets van Barça - Hecking moet Hamburg SV naar Bundesliga loodsen De voetbalredactie

29 mei 2019

12u45 2

Martínez hoorde niets van Barça, Catalaanse media keren kar

Een vreemde dag ‘at the office’. Nadat maandagavond laat doorgaans betrouwbare Catalaanse media - de krant ‘Sport’ en het radiostation ‘RAC1' - meldden dat FC Barcelona contact had opgenomen met Roberto Martínez om mógelijk Ernesto Valverde op te volgen, mochten de evaluatiegesprekken tussen Valverde en het bestuur negatief uitdraaien, sprongen gisteren diverse Spaanse persinstanties op dezelfde kar. Het Madrileense tv-programma ‘El Chiringuito’ ging ver: “Roberto Martínez vervangt de straks ontslagen Ernesto Valverde.” ‘El Chiringuito’ had enkele maanden geleden de primeur van de terugkeer van Zinédine Zidane naar Real Madrid én bracht maandag als eerste het nieuws van de mogelijke transfer van Sergio Ramos naar China.

Hallo, Roberto Martínez? “Ik geef niémand mijn jawoord zonder eerst te overleggen met Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat.” Wel, Bayat en Verhaeghe lazen óók de berichten vanuit Spanje, en Bayat vroeg Martínez gistermiddag telefoongewijs “of er iets speelde”. De bondscoach sprak plechtig dat hij niémand van het bestuur van Barcelona gehoord had. Zodra dat tóch zo zou zijn, zou hij meteen de bond op de hoogte brengen. Bayat en Verhaeghe konden weer over naar de orde van de dag.

Eén radiostation, SER, beweerde gisteravond laat dan weer dat Valverde zeker aanblijft komend seizoen. Ook Catalaanse media keren intussen hun kar. Nadat velen gisteren meldden dat Ernesto Valverde aan zijn laatste dagen bij Barça bezig was, klinkt nu dat de coach toch aanblijft. Voorzitter Josep Maria Bartomeu gelooft dat continuïteit de beste keuze is, ondanks de stijgende druk op Valverde vanuit alle geledingen binnen de club. De Spanjaard zou wel aan een uitvoerig onderzoek van het technisch comité van de ‘blaugrana’ onderworpen worden. Vooral de pijnlijke uitschakeling tegen Liverpool - één jaar na de inzinking tegen Roma - wordt hem zwaar aangewreven. (SK/VDVJ)

Gisteren had de bondscoach het bij Qmusic ook over de mogelijke interesse van Barça:

Dieter Hecking moet HSV naar Bundesliga loodsen

Dieter Hecking is de nieuwe coach van Hamburg SV. De 54-jarige Duitser moet de traditieclub volgend seizoen opnieuw naar de Bundesliga brengen. Hecking loodste Borussia Mönchengladbach, met smaakmaker Thorgan Hazard, het voorbije seizoen naar de vijfde plaats in de Bundesliga, maar kreeg geen contractverlenging. Marco Rose kwam in zijn plaats.

Bij Hamburg vervangt Hecking de ontslagen Hannes Wolf. Die moest vorige maand opstappen toen duidelijk werd dat HSV naast promotie zou grijpen. In 2018 degradeerde Hamburg voor de eerste keer uit de eerste klasse. Het was de enige club die sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963 altijd op het hoogste niveau had gespeeld.

‘Rondo' Tottenham-spelers gaat hopeloos de mist in

Tottenham bereidt zich in Madrid voor op de Champions League-finale van 1 juni - komende zaterdag - tegen Liverpool.

En daar hoort af en toe een ’rondo’, bij. U kent het wel, de trainingsvorm waarbij de bal in groep wordt rondgespeeld terwijl één of twee spelers die proberen af te snoepen. Dat levert regelmatig geweldige beelden op van technische hoogstandjes en voetballers die plezier beleven. Zo maakte de spelers van Barcelona er, onder invloed van Pep Guardiola, hun handelsmerk van op training.

Maar niet zo bij de Spurs, waar de ’rondo’ van de Engelse spelers compleet de mist inging. En dat wel zo’n twee minuten lang. Of de ploegmaats van Alderweireld en Vertonghen klaar zijn om de strijd aan te gaan met Liverpool is dan ook maar de vraag na het zien van deze rondo.

All the English lads together for one of the worst rondos I’ve ever seen. 💪#BrexitMeansBrexit pic.twitter.com/IRdwIpkZju RIP Cheese Room 2017-2019(@ bankruptspurs) link

Szczesny met succes aan knie geopereerd

Wojciech Szczesny, de Poolse doelman van Juventus, heeft een operatie aan de rechterknie ondergaan. Op de clubwebsite meldt ‘Juve’ dat de ingreep een succes was. De 29-jarige Szczesny ging onder het mes bij de befaamde dokter Cugat in Barcelona. “Het was een perfecte ingreep en de speler kan onmiddellijk de revalidatie aanvatten”, aldus de Italiaanse kampioen.

Wanneer Szczesny weer volledig fit zal zijn, is niet duidelijk. De Poolse international speelt sinds juli 2017 voor Juventus, dat hem wegkocht bij AS Roma. Hij is de eerste keuze tussen de palen bij de ‘Oude Dame’. Vorige zondag werd hij op de slotspeeldag tegen Sampdoria (2-0-verlies, red.) vervangen door Carlo Pinsoglio. Ook Mattia Perin nam zijn plaats afgelopen seizoen een paar keer in.

Charleroi gunt Mazzu twee dagen

Racing Genk hoopt zijn zoektocht naar een nieuwe coach vandaag of morgen af te ronden. Volgens onze informatie blijft Felice Mazzu de eerste keus om Philippe Clement op te volgen als trainer van de nieuwe landskampioen. De onderhandelingen lopen en op dit moment gaat het over de financiële invulling van de overeenkomst. Bij Charleroi dringen ze in elk geval aan op een snelle beslissing. Algemeen directeur bij de Carolo’s Mehdi Bayat heeft Mazzu twee dagen gegeven om tot een vergelijk te komen met Genk. In het contract van Mazzu bij Charleroi staat een afkoopsom van 500.000 euro. Genk houdt Bernd Storck nog steeds achter de hand als alternatief. (KDZ/MJR)

Nieuwe spelregels pas na Nations League in voege

De wijzigingen in de spelregels bij het voetbal gelden nog niet voor de finale van de Champions League en de finaleronde van de Nations League. Ook de komende kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap in juni en het Europees kampioenschap voor spelers tot 21 jaar worden nog gespeeld volgens de huidige regels. Dat maakte de UEFA bekend. Afgesproken was dat de nieuwe regels op 1 juni in zouden gaan, maar voor de lopende toernooien en evenementen ligt dat dus anders. Vanaf 25 juni, als de voorronden van de Champions League beginnen, worden wel bij alle wedstrijden de nieuwe regels aangehouden. Bij het wereldkampioenschap voor vrouwen, dat 7 juni begint en wordt georganiseerd door de FIFA, gelden de aanpassingen al wel.

“We hebben besloten de invoering van de regels samen te laten vallen met de start van het nieuwe seizoen. Alle 55 bij ons aangesloten bonden hebben zo meer tijd om ervoor te zorgen dat alle clubs en spelers volledig op de veranderingen zijn voorbereid”, aldus de UEFA.

De internationale spelregelcommissie IFAB kwam in maart met een aantal wijzigingen. Zo hoeft een doeltrap of vrije trap van het verdedigende team niet meer eerst het zestienmetergebied uit. Spelers die worden gewisseld, moeten het veld via de kortste weg verlaten. Als het verdedigende team bij een vrije trap een muurtje vormt van zeker drie spelers, moeten de spelers van het aanvallende team minimaal 1 meter afstand houden. Doelpunten waarbij de bal een arm of hand heeft geraakt, worden voortaan afgekeurd, ook al is het onbedoeld of is er sprake van ‘aangeschoten’ hands. Keepers hoeven bij een strafschop voortaan maar met één voet op de lijn te staan en niet met beide. Bij een strafschoppenserie geldt niet meer het zogeheten ABBA-principe, maar worden de penalty’s weer gewoon om en om genomen.

“Komst Kompany is opwindend”

Eigenlijk mag hij vertrekken bij Anderlecht, maar daar denkt James Lawrence (26) allerminst aan. De Welshe verdediger is alleen maar bezig met de komst van Vincent Kompany. “Heel opwindend”, noemt Lawrence een nakende samenwerking met de Rode Duivel - hij veronderstelt dus dat hij volgend seizoen met hem op het veld zal staan. “Kompany is een held voor alle verdedigers, hij weet alles over verdedigen, ik kan niet wachten om te zien wat hij ons kan bijbrengen.” Lawrence ziet Kompany niet als een concurrent. “Maar wel als een coach aan wie ik me moet bewijzen.” (PJC)

Beerschot behoudt vertrouwen in conditietrainer Martens

Beerschot heeft het contract van conditietrainer Werner Martens met een jaar verlengd, zo bevestigt de club uit 1B. Martens is een van de acht nieuwe trainers die bij het begin van het vorige seizoen op het Kiel landden. Martens kwam over van het Nederlandse Willem II en werkte eerder voor Lommel en Waasland-Beveren. Bij die laatste twee ook onder de hoede van Stijn Vreven, de huidige coach van de Kielse Ratten.

Werner Martens zorgt er samen met performance manager Pieter Jacobs en kine Ralph Pasmans voor dat Beerschotspelers conditioneel op punt staan. “Ik ben blij dat ik deel kan blijven uitmaken van deze sterke technische staf. Het was allemaal even wennen maar intussen zijn we goed op elkaar ingespeeld en weet ik wat het betekent om Beerschotter te zijn. Ik ben blij dat ik m’n steentje kan bijdragen in de groei van deze mooie club en kijk enorm uit naar het nieuwe seizoen”, aldus Martens.

Conditietrainer Werner Martens blijft bij Beerschot.

✍️+1 👉https://t.co/Xqfj5sMmSj #beerschot #weare13 #signing pic.twitter.com/QOWloala3I K. Beerschot V.A.(@ beerschot_wlrk) link