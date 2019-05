Football Talk. Martínez hoorde niets van Barça - Charleroi gunt Mazzu twee dagen De voetbalredactie

29 mei 2019

07u12 0

Martínez hoorde niets van Barça

Een vreemde dag ‘at the office’. Nadat maandagavond laat doorgaans betrouwbare Catalaanse media - de krant ‘Sport’ en het radiostation ‘RAC1' - meldden dat FC Barcelona contact had opgenomen met Roberto Martínez om mógelijk Ernesto Valverde op te volgen, mochten de evaluatiegesprekken tussen Valverde en het bestuur negatief uitdraaien, sprongen gisteren diverse Spaanse persinstanties op dezelfde kar. Het Madrileense tv-programma ‘El Chiringuito’ ging ver: “Roberto Martínez vervangt de straks ontslagen Ernesto Valverde.” ‘El Chiringuito’ had enkele maanden geleden de primeur van de terugkeer van Zinédine Zidane naar Real Madrid én bracht maandag als eerste het nieuws van de mogelijke transfer van Sergio Ramos naar China.

Hallo, Roberto Martínez? “Ik geef niémand mijn jawoord zonder eerst te overleggen met Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat.” Wel, Bayat en Verhaeghe lazen óók de berichten vanuit Spanje, en Bayat vroeg Martínez gistermiddag telefoongewijs “of er iets speelde”. De bondscoach sprak plechtig dat hij niémand van het bestuur van Barcelona gehoord had. Zodra dat tóch zo zou zijn, zou hij meteen de bond op de hoogte brengen. Bayat en Verhaeghe konden weer over naar de orde van de dag.

In Catalonië en daarbuiten blijven ze beweren dat Barça Valverde wil ontslaan. Eén radiostation, SER, beweerde gisteravond laat dan weer dat Valverde zeker aanblijft komend seizoen. (SK)

Gisteren had de bondscoach het bij Qmusic ook over de mogelijke interesse van Barça:

Charleroi gunt Mazzu twee dagen

Racing Genk hoopt zijn zoektocht naar een nieuwe coach vandaag of morgen af te ronden. Volgens onze informatie blijft Felice Mazzu de eerste keus om Philippe Clement op te volgen als trainer van de nieuwe landskampioen. De onderhandelingen lopen en op dit moment gaat het over de financiële invulling van de overeenkomst. Bij Charleroi dringen ze in elk geval aan op een snelle beslissing. Algemeen directeur bij de Carolo’s Mehdi Bayat heeft Mazzu twee dagen gegeven om tot een vergelijk te komen met Genk. In het contract van Mazzu bij Charleroi staat een afkoopsom van 500.000 euro. Genk houdt Bernd Storck nog steeds achter de hand als alternatief. (KDZ/MJR)

“Komst Kompany is opwindend”

Eigenlijk mag hij vertrekken bij Anderlecht, maar daar denkt James Lawrence (26) allerminst aan. De Welshe verdediger is alleen maar bezig met de komst van Vincent Kompany. “Heel opwindend”, noemt Lawrence een nakende samenwerking met de Rode Duivel - hij veronderstelt dus dat hij volgend seizoen met hem op het veld zal staan. “Kompany is een held voor alle verdedigers, hij weet alles over verdedigen, ik kan niet wachten om te zien wat hij ons kan bijbrengen.” Lawrence ziet Kompany niet als een concurrent. “Maar wel als een coach aan wie ik me moet bewijzen.” (PJC)