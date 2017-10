Football Talk België: Martínez wil volle Heizel, maar dat wordt lastig 06u28 1 Photo News Rode Duivels Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Volgens de laatste berichten loopt het Koning Boudewijnstadion morgenavond (20.45u) niet vol voor de galawedstrijd tegen Cyprus, de laatste WK-kwalificatiematch, waarin de Rode Duivels nog één puntje nodig hebben om helemáál zeker te zijn van een plaatsje in pot 1 bij de loting voor de Wereldbeker in Rusland. Gisteren telde de KBVB bijna 37.000 verkochte tickets. Dat betekent dat er nog zo'n 7.000 plaatsen online worden aangeboden. Bondscoach Roberto Martínez hoopt dat die nog aan de man gebracht worden.



"Ik reken op een volle Heizel. Dat zou geweldig zijn om de kwalificatiecampagne mooi af te sluiten. De fans hebben ons de voorbije maanden uitstekend gesteund. Dan is het prachtig om samen een feestje te kunnen vieren - Let's have a Great party." (SK/SJH)

BELGA

"Slechtste terrein ooit", "Levensgevaarlijk" en "Wat een rotveld"

Kruiwagens met zand hielpen niet. De grasmat - nou ja - in Sarajevo had ondanks de late inspanningen meer weg van een motorcrossterrein dan een voetbalveld. "Het was een catastrofe", lachte Batshuayi.



Wat verderop hekelde ook De Bruyne de staat van het terrein. "Op zoiets heb ik niet meer gevoetbald sinds mijn zevende, toen ik nog bij een tweedeprovincialer speelde. (zucht) Levensgevaarlijk was het. Onmogelijk ook om op te voetballen. De dag voor de match wisten we al wat ons te wachten stond. Zelfs met lange studs gleed je uit." Tielemans vulde aan: "Wat een rotveld. Echt, dit moet het slechtste veld geweest zijn waar ik ooit op gevoetbald heb. In de jeugd waren de terreinen vaak droog, maar zo modderig... Nee, dit is niet voor herhaling vatbaar. Soms was het echt niet mogelijk om je evenwicht te houden. Zeker als je moest draaien en aanzetten."



"Als je één sprint trok, voelde je dat meteen aan je hamstrings. Zó drassig en zwaar lag het", schuddebolde Dendoncker. (NP/RN)