Flashback naar 2006, toen Rode Duivels op 0-0 bleven steken tegen Kazachstan: “Vandereycken bracht toen nog sponsor aan” Kjell Doms en Stijn Joris

08 juni 2019

09u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Nu is het een amuse, 13 jaar geleden bleek Kazachstan een taaie brok. 0-0 werd het in het Constant Vanden Stockstadion. De voorbode van een abominabele kwalificatiecampagne voor het EK 2008. De Rode Duivels eindigden vijfde achter Polen, Portugal, Servië en Finland. Die gitzwarte periode bleek de kiem van de Gouden Generatie. Buffel, Stijnen, Geraerts en Pieroni maakte het van dichtbij mee.

Thomas Buffel : “Deze groep gaat nog jaren mee”

“Ik herinner me dat we niet op de Heizel speelden, maar wel op Anderlecht. Geen goede keuze volgens mij omdat we op de Heizel toch meer ruimte hadden. Dan speel je zo’n stugge tegenstanders normaal gezien kapot, nu beten we onze tanden stuk. We waren op dat moment een ploeg die aan het groeien was met de inbreng van een aantal jonge talenten zoals Kompany en Vermaelen. Kompany stak er wat mij betreft bovenuit, toen al. Hij had ook al meteen die fysieke présence. Je wist meteen dat hij het ver zou brengen. Maar dat er zo’n weelde zat aan te komen hield niemand voor mogelijk. Als je die ploeg nu bekijkt, we kunnen bijna twee volwaardige nationale elftallen opstellen. Ongelooflijk. Zet een enkeling van nu in een andere lichting en het is niet gezegd dat die excelleert. Ze hebben heel goed van elkaars kwaliteiten geprofiteerd.” Buffel heeft ook niet de indruk dat deze generatie Duivels over z’n hoogtepunt heen is. “In het moderne voetbal zie je een tendens dat je bijna tot je 38ste kunt voetballen. De medische wereld en de omkadering zorgen ervoor dat spelers veel langer kunnen doorgaan. Vroeger was je op 32ste of 33ste oud, die grens is omhoog. Ronaldo piekt nog steeds. Als de jongeren die klaarzitten blijven evolueren kan een groot deel van deze groep nog een aantal grote toernooien mee.”

Karel Geraerts : “Vandereycken bracht toen nog sponsor aan”

“Toen moesten we nog alles uit de kast halen om van zo’n land te kunnen winnen. Zo zie je maar hoe tijden veranderen. België ging van een modale ploeg naar top drie in de wereld. Deze Rode Duivels zijn tien keer beter dan onze generatie. Ook de benadering is helemaal anders. Toen was het elke keer weer de match van de laatste kans, nu gaat het enkel over de transfer van Hazard of Carrasco die wil vertrekken. De match zelf komt amper aan bod. Het publiek was vroeger heel kritisch en is nu verwend. In die tijd moest bondscoach René Vandereycken zelf nog een sponsor aanbrengen, een verzekeringsmaatschappij. Nu staan alle multinationals in de rij om zich met de Rode Duivels te associëren.” “Je zag toen al wel de eerste signalen dat er wat zat aan te komen. Kompany dat was meteen ‘waaauuw’. Mousa Dembélé was echt niet normaal. Een machine met de bal aan de voet. Hazard kwam er later bij en was ook gelijk fenomenaal goed. Wat vooral opviel was dat hij heel onbevangen was. Ik herinner me nog een uur voor een interland dat er een pakket van Nike aankwam met nieuwe schoenen. Hij liet die toen aan iedereen zien en besliste meteen om ermee te spelen. De meeste spelers lopen die op training in, maar hij bond ze meteen aan.”

Luigi Pieroni : “Je wist al dat ze ons gingen overvleugelen”

“We moesten die match winnen om een goede start te nemen, maar het ging al gelijk mis. Dat heeft ons meteen veel pijn gedaan. Het publiek was niet tevreden met een gelijkspelletje tegen zo’n land. Deze nationale ploeg dat is een andere dimensie. Ze zijn niet voor niets nummer één in de wereld. Vincent, Mousa, Vertonghen, Witsel, Fellaini... Ze kwamen er in die periode allemaal stap voor stap bij. Je kon toen al wel voorspellen dat de toekomst er goed uitzag. Witsel en Dembélé waren al indrukwekkend met de bal aan de voet. Je zag zo dat die generatie ons ging overvleugelen. Dat ze ook de FIFA-ranking zouden gaan aanvoeren, is nog een ander paar mouwen en ik denk dat het nog beter kan. Ze zijn capabel om een toernooi te winnen. Op het WK scheelde het niet veel. Tegen Frankrijk kwam het aan op details. Een stilstaande fase. Dan weet je dat het nipt was. Je kan onmogelijk de vergelijking maken met 13 jaar geleden. Ik denk dat het heel lastig zou zijn om in deze selectie nog mijn plek op te eisen, al zou ik misschien wel meer goals maken met die spelers rond me. (lacht) Neen, het zou echt heel ‘awkward’ van me zijn om te zeggen dat ik nog zou meekunnen.”

Stijnen: “Vertonghen toen al klasbak”

Zou Stijn Stijnen destijds de enige geweest zijn die met een goed gevoel(tje) van het veld stapte. Hij had immers een clean sheet gepakt tegen Kazachstan. “Tevreden was ik daar niet mee”, lacht Stijnen. “We misten de start van de campagne en moesten de hele tijd achtervolgen.” Toch voelde Stijnen toen al dat er mooie momenten in het verschiet lagen. “Het was een nieuwe groep met enorm veel talent, maar ze misten de ervaring. Kijk naar Kompany, de jongen die bij Anderlecht speelde maakte nog geregeld fouten. De foutloze Kompany bij de Duivels zagen we pas wanneer hij bij Hamburg speelde.” Al was het voor de nationale nummer één van toen iemand anders die meteen in het oog sprong. “Jan Vertonghen”, zegt Stijnen zonder verpinken. “Zelfs als prille twintiger straalde die zoveel leiderschap uit. Hij had ook een gezonde nonchalance, de druk van het moment leek geen vat te hebben op hem. Zenuwen waren hem totaal vreemd. Dan ben je een klasbak.” Stijnen is trots dat hij, ook al was het maar voor even, deel heeft uitgemaakt van die lichting. “De klasse gecombineerd met de jarenlange ervaring in de beste competities van de wereld maakt dat de groep Duivels is die we ons land ooit gehad heeft. Ook al heb ik nooit een groot toernooi mogen meemaken met hen, het doet me plezier dat ik mee aan hun wieg stond.”