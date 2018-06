FIFA is van plan streng toe te zien op Rode Duivels die een opzettelijke maar handige gele kaart pakken tegen Engeland KDZ/GLA

27 juni 2018

De Rode Duivels en Engeland maken morgen in een onderling duel uit wie eerste en tweede wordt in Groep G. Naast de zes punten is het doelsaldo van beide landen identiek. Acht gemaakte goals, twee goals tegen. Als er geen winnaar uit de bus komt in het onderlinge duel tussen Engeland en België in Kaliningrad, geeft volgens het FIFA-reglement de Fair Play de doorslag. Het aantal gele kaarten en rode kaarten dus. Voor een gele kaart wordt één strafpunt toegekend, voor een tweede gele kaart drie, voor direct rood vier.

De Rode Duivels hebben op dit moment één gele kaart meer dan de Engelsen. Een extra gele kaart pakken zou dus gunstig kunnen zijn voor de ploeg die graag opzettelijk de tweede plaats zou willen pakken. FIFA is van plan om streng toe te zien op de Fair Play, spelers die mogelijk een opzettelijke gele kaart nemen, kunnen daarvoor worden gesanctioneerd.

In bondsmiddens valt te horen dat zij door de FIFA officieel niet op de hoogte zijn gebracht van mogelijke sancties. Als we de reglementen van de FIFA erop naslaan, dan staat er nergens dat een speler die met opzet geel pakt een schorsingsdag kan worden opgelegd. Artikel 57 stipuleert dat 'elke actie die indruist tegen de regels van de Fair Play kan worden bestraft.' Daarvoor wordt verwezen naar Artikel 10 van het FIFA strafwetboek. Daarin wordt géén melding gemaakt van een schorsing. Wel van een waarschuwing, een blaam en in een uitzonderlijk geval zelfs een boete. Al is er wel één precedent: op 31 augustus 1998 trapte de Indonesiër, Mursyid Effendi met opzet de bal in eigen doel tijdens een wedstrijd tegen Thailand op de Tiger Cup. Op die manier vermeed Indonesië in de halve finale favoriet Vietnam en trof het het veel zwakkere Singapore. Die frats brak Effendi zuur op, hij werd een jaar geschorst voor het clubvoetbal en levenslang verbannen van interlandvoetbal. Dus toch maar uitkijken.