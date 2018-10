Fellaini ontbreekt als enige op eerste training Rode Duivels XC

09 oktober 2018

12u48

Bron: Belga 0 Rode Duivels Vierentwintig spelers tekenden op het trainingsveld in Tubeke present voor de eerste training van de Rode Duivels in de aanloop naar de interlands tegen Zwitserland (vrijdag, Nations League) en Nederland (volgende week dinsdag, vriendschappelijk). Marouane Fellaini bleef als enige uit voorzorg binnen.

De middenvelder trainde individueel in de fitness. Hij kampt niet met een blessure, maar er wordt voorzichtig omgesprongen met Fellaini. Hij miste vorig seizoen bij Manchester United liefst 31 wedstrijden door blessures, vooral aan de knie.

De overige Duivels bereidden zich voor op de tweede wedstrijd in de Nations League, vrijdagavond (om 20u45) in het Koning Boudewijnstadion. Beide landen wonnen begin september hun eerste duel in de nieuwe landencompetitie, telkens tegen IJsland. De Rode Duivels haalden het in Reykjavik met 0-3. Zwitserland liet een droge 6-0-overwinning optekenen.