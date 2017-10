Fellaini loopt knieblessure op: "We zijn bezorgd om hem" - Carrasco geschorst Rudy Nuyens in Sarajevo

Pech voor Marouane Fellaini. Op het dramatisch slechte veld in Sarajevo kreeg de middenvelder van Manchester United het volle gewicht van zijn tegenstander op de knie. Nog voor het halfuur moest Fellaini noodgedwongen naar de kant en werd hij vervangen door Dendoncker. Het verdict: een verrekking aan de binnenkant van de knie. Het valt nog af te wachten hoelang 'Big Fella' exact in de lappenmand ligt, maar de laatste WK-kwalificatiematch van dinsdag tegen Cyprus mist hij al zeker. Martínez: "We zijn bezorgd om Fellaini. Ik vrees een ligamentblessure." Ook bij Jose Mourinho zullen er zorgen zijn. Op Old Trafford was de middenvelder sterk aan het seizoen begonnen en werd hij al meermaals geprezen door de Portugese coach.



Yannick Carrasco van zijn kant incasseerde in de eerste helft een gele kaart. Voor de flankspeler van Atletico Madrid was het zijn tweede gele kaart in deze kwalificatiecampagne. Daardoor mist ook hij de slotwedstrijd thuis tegen Cyprus. Nacer Chadli wordt wellicht zijn vervanger op de linkerflank.

