Fellaini geeft toe: “Ik koos er zelf voor om de voorbije twee interlands niet met de Rode Duivels te spelen” XC

22 november 2018

18u38

Bron: Manchester United 0 Rode Duivels Marouane Fellaini koos er zelf voor om niet geselecteerd te worden voor de voorbije twee Nations League-duels tegen IJsland en Zwitserland. Dat vertelde de Rode Duivel op de clubsite van Manchester United.

Fellaini maakte dus geen deel uit van de selectie van bondscoach Roberto Martínez, maar speelde wél de volledige negentig minuten tegen stadsrivaal Manchester City. “De situatie rond Fellaini is helemaal niet vreemd”, verduidelijkte Martínez vorige week op de persbabbel. “We hebben vrijdag een beslissing genomen op basis van de informatie die we toen hadden. Dat was de juiste beslissing, maar een speler kan zich twee dagen later een pak beter voelen.”

“Fellaini geeft toe dat hij de interlandbreak gebruikt heeft om volledig fit te worden. En dat met het drukke schema van United in het vooruitzicht”, valt te lezen op de website van Man United. “De middenvelder koos ervoor om niet deel te nemen aan de matchen tegen IJsland en Zwitserland, zodat hij zich op het trainingscomplex kon voorbereiden op de clash van zaterdag tegen Crystal Palace.”

“Ja, ik heb de beslissing zelf genomen”, luidt het bij Fellaini, die vandaag zijn 31ste verjaardag mag vieren. “Ik heb gewerkt en ben goed hersteld. Ik kijk dus uit naar dit weekend”, vervolgde de Rode Duivel. “We moeten nog veel matchen spelen op Old Trafford en het is belangrijk om thuis punten te pakken. We bekijken het wedstrijd per wedstrijd.”