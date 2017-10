Fellaini enkele weken aan de kant met knieblessure 12u06 0 Photo News Rode Duivels De Rode Duivels kunnen dinsdag tegen Cyprus geen beroep doen op Marouane Fellaini. De middenvelder van Manchester United geraakte gisteren tegen Bosnië-Herzegovina geblesseerd aan de mediale band van zijn linkerknie. Fellaini zal enkele weken buiten strijd zijn.

Pech voor Marouane Fellaini. Op het dramatisch slechte veld in Sarajevo kreeg 'Big Fella' het volle gewicht van zijn tegenstander op de knie. Nog voor het halfuur moest Fellaini noodgedwongen naar de kant en werd hij vervangen door Dendoncker.

De blessure van Fellaini is ook slechts nieuws voor José Mourinho. De Rode Duivels is namelijk uitstekend bezig bij United, met drie treffers in de Premier League en één in de Champions League. Daarnaast kan de Portugese oefenmeester op het middenveld ook niet rekenen op Pogba, die out is met een hamstringblessure.





Ook geen Carrasco tegen Cyprus

Yannick Carrasco van zijn kant incasseerde in de eerste helft een gele kaart. Voor de flankspeler van Atlético Madrid was het zijn tweede gele kaart in deze kwalificatiecampagne. Daardoor mist ook hij de slotwedstrijd thuis tegen Cyprus. Nacer Chadli wordt wellicht zijn vervanger op de linkerflank.

