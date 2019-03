Extra kopzorgen voor Martínez: ook Witsel met scheurtje in adductoren hoogst onzeker voor Rusland en Cyprus YP

14 maart 2019

14u54

Bron: Belga 0 Rode Duivels Borussia Dortmund kan zaterdag op de 26e speeldag van de Bundesliga, op bezoek bij Hertha Berlijn (18u30), geen beroep doen op Rode Duivel Axel Witsel. De middenvelder kampt met een scheurtje in de adductoren en de kans is dus groot dat hij de komende twee interlands met de Rode Duivels ook aan zich voorbij moet laten gaan.

Dortmund-coach Lucien Favre hoopt Witsel enkel komend weekend te moeten missen. "Normaal gezien keert hij na de interlandbreak weer terug", was de Zwitser optimistisch. Morgen maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de EK-kwalificatieduels tegen Rusland (21 maart in Brussel) en Cyprus (24 maart in Nicosia), maar ook Witsel is dus hoogst onzeker.

Behalve Witsel moet Favre ook nog verdediger Lukasz Piszczek (hiel) en aanvaller Maximilian Philipp (knie) missen tegen Hertha.



Dortmund zag de voorbije weken Bayern München op gelijke hoogte in de Bundesliga komen. Beide teams delen de leiding momenteel met 57 punten. In de Champions League eindigde het avontuur voor Dortmund vorige week in de achtste finales. Tottenham won na de heenwedstrijd (3-0) ook het terugduel in Dortmund (0-1) en plaatste zich zo voor de laatste acht.

Mogelijk krijgt Witsel komende zomer bij Dortmund met Thorgan Hazard een tweede landgenoot naast zich. De naam van de voormalige Gouden Schoen zingt al enkele maanden rond in het Signal Iduna Park.