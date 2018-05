Expertenpanel over de verbanning van Nainggolan: "Ik denk dat er meer achter zit" TLB DPB SJH VDVJ en MH

22 mei 2018

09u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels De publieksprijs gaat Roberto Martínez niet winnen. Die van de expertenjury evenmin. Heel wat kenners tonen geen begrip voor de verbanning van Radja Nainggolan.

Aad de Mos (71), ex-trainer van onder meer Ajax, KV Mechelen en Anderlecht: " Ik ben geschokt. Radja moet altijd spelen"

"Nainggolan verdient gewoon een plaats in de selectie. Hij heeft scorend vermogen, in tegenstelling tot Hazard en De Bruyne staat hij er ook altijd in de moeilijke matchen en geen enkele Duivel trapt een strafschop zo zuiver als hij", zegt de Nederlandse analist en ex-trainer Aad de Mos. "Ik zou Radja in de basis zetten, op een middenveld met De Bruyne en Dembélé. Tegen de grote landen kan je met de 3-4-3 van België weinig beginnen en met Radja moet je dat systeem niet spelen. Tactisch kan hij dus net een verademing zijn voor de ploeg, in tegenstelling tot wat Martínez beweert. Dankzij Radja kan je in een systeem spelen waarbij de beste spelers ook het best uit de verf komen. Maar Martínez ziet dat dus duidelijk anders. Ik ben geschokt door zijn niet-selectie."

