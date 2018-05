Exclusieve beelden: vliegtuig Rode Duivels is klaar voor WK (en ook Radja vliegt mee) Mathieu Goedefroy

29 mei 2018

15u00 0

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft vannacht het vliegtuig van de Rode Duivels klaargemaakt voor het WK in Rusland. Het interieur van de cabine werd bekleed met 35 'grote momenten' uit de geschiedenis van onze nationale ploeg, die werden via een stemming door onze lezers gekozen. Op 13 juni gaat de Trident - zoals het vliegtuig heet - met de Duivels het luchtruim in richting Moskou. Opvallend is trouwens dat Radja Nainggolan nog steeds op het toestel prijkt. Zo is de AS Roma-middenvelder er in Rusland toch een beetje bij...