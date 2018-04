Ex-trainer over De Bruyne: "Hij moet de leider van de Rode Duivels worden. Mentaal moet hij die stap nog maken" Redactie

Bron: Daily Mail 17 Rode Duivels Kevin De Bruyne mikt op het allerhoogste. De nu 26-jarige draaischijf van Manchester City is vastberaden om Lionel Messi en Cristiano Ronaldo op termijn te vervangen aan de top van het voetbalfirmament. Dat zegt De Bruyne ex-coach Domenico Olivieri - die 'KDB' onder zijn hoede had in de jeugd van Racing Genk - in een gesprek met de Britse krant 'Daily Mail'. Ook Mario Been komt aan het woord en de Nederlandse ex-trainer van Genk vindt dan weer dat De Bruyne de leider van de Rode Duivels moet worden.

Kevin De Bruyne draait een superseizoen bij Manchester City. De Rode Duivel stapelt de goals en assists op en heeft een enorm aandeel in de autoritaire leidersplaats van Man. City in de Premier League. Door zijn indrukwekkende prestaties behoort de Oost-Vlaming al tot het elitekransje van het internationale voetbal. Volgt komende zomer ook een krachttoer met de Rode Duivels? Volgens Been moet De Bruyne nog meer een leider worden bij de nationale ploeg.

Been was de hoofdcoach van Racing Genk op het moment dat De Bruyne verkocht werd aan Chelsea. Been vergelijkt 'KDB' met Johan Cruijff. "Net als Cruijff leest De Bruyne het spelletje schitterend. Maar Kevin moet dat toch nog altijd tonen in de nationale ploeg. Mentaal moet hij die stap nog maken. De Rode Duivels missen en leider en hopelijk kan Kevin hen naar iets leiden. Ik ben benieuwd of dat zal lukken."

Oliveiri: "Kevin wil de beste ter wereld worden"

"Kevin blijft maar groeien", aldus Olivieri. "Misschien zegt hij het zelf niet, en dat is ook een goede zaak, maar ik ben ervan overtuigd dat hij de allerbeste wil worden. Iedereen heeft het over Messi en Ronaldo en dat is ook terecht gezien hun statistieken, maar hun ster zal de komende jaren tanen. En Kevin - nog altijd maar 26 - zal nog jaren op topniveau zijn. Hij is geen man van de grootspraak, maar Kevin werkt enorm hard om de beste te worden."

De Bruyne heeft verliezen altijd gehaat, zo zegt Olivieri ook. En dat was niet altijd makkelijk voor zijn ploegmaats. "Kevin heeft de dingen altijd sneller gezien dan de anderen. Hij zou durven te klagen als zijn ploegmaats geen goed niveau haalden. Hij brandt van ambitie en daardoor denk ik dat hij heel hoog mag mikken."