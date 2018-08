Ex-Rode Duivels juichen beslissing Kompany toe, maar: "Het mag geen verhaal worden van één keer spelen en dan drie keer niet" ODBS/MDB

23 augustus 2018

12u30 0 Rode Duivels Vincent Kompany blijft beschikbaar voor de nationale ploeg, zo liet hij weten op de dag dat hij exact tien jaar een speler van Manchester City is. Daar kan elke liefhebber van het voetbal en de Rode Duivels in het bijzonder alleen maar blij om zijn - zo vinden ook Marc Degryse, Paul Van Himst, Vital Borkelmans en Patrick Vervoort. Ondanks die zware blessurelast. Of, zoals Johan Cruijff al wist, waarom elk nadeel ook een voordeel heeft.

Degryse: "Waarom niet ook het WK in 2022?"

Marc Degryse, goed voor 63 caps voor de Rode Duivels en 23 goals, is blij met het statement van Kompany. "Hij heeft duidelijk een goed gevoel aan het WK overgehouden, wat hem doet beseffen hoe leuk het voetballen nog is. Hij is natuurlijk veel gekwetst geweest de voorbije jaren, maar als je dan weer op niveau bent en je kan spelen, geniet je des te meer. Keer op keer thuis zitten of hard revalideren om terug te komen is veel minder leuk dan spelen. Dat is dan toch het voordeel van zijn vele blessures: hij apprecieert het nu eens zo hard wanneer hij terug fit is."

Niet dat het sterke WK van Kompany in Rusland als een verrassing kwam voor Degryse, ondanks dat hij in de oefenmatch tegen Portugal moest afhaken. "Omdat hij dat bij Manchester City ook al dikwijls bewezen heeft. Zonder veel oefenmatchen, ritme of gevoel staat hij er dan plots weer helemaal. Dat is toch wel straf. Voor een verdediger is dat nu wel makkelijker dan voor een aanvaller, maar dat blijft toch gewoon knap. Op twee weken tijd heeft hij toch vier matchen op niveau gespeeld, zonder voorbereiding. Dat moet je toch maar doen. En we weten allemaal dat hij intrinsiek de beste is, zeker in combinatie met zijn motivatie en leiderschap. Boyata heeft het goed gedaan in Rusland, maar hij is geen Kompany."

Degryse vindt het zelfs een eerder logische beslissing. "Hij is er 32, dat is toch eigenlijk best nog jong. Kompany kan zeker nog het EK spelen en waarom zou hij zelfs niet Qatar 2022 kunnen halen? Ook Vermaelen, Fellaini en Dembélé speelden al met het idee om te stoppen, maar ook zij hebben toch nog niet afgehaakt. Het zou leuk zijn, als ook zij kunnen blijven genieten van het voetbal. Bovendien beseft Guardiola dat Kompany geen 60 matchen per seizoen moet spelen. Hij heeft de luxe om hem op geregelde tijdstippen te laten rusten, kwaliteit is er toch genoeg bij Man City."

Paul Van Himst: "Hij weet als geen ander wat hij nog kan"

Voor Paul Van Himst, goed voor 81 Belgische caps en tussen 1991 en 1996 trainer van onze Rode Duivels, is het duidelijk. "Kompany is er nu 32. Als hij zich goed voelt, moet hij dat zeker doen. Waarom ook niet? Niemand die gedacht had dat hij ging standhouden op het WK, maar hij heeft daar toch erg sterk gespeeld in Rusland. Het moet dus zijn dat hij zich nu goed voelt. Na al dat blessureleed moet hij zijn lichaam ook door en door kennen en weet hij wat hij nog aankan. Je moet natuurlijk afwachten of hij fit blijft én moet hij ook effectief blijven spelen. Het mag geen verhaal worden van een keer spelen en dan drie keer niet. Maar als we hem nog veel in het shirt van de Duivels zien, kan dat alleen maar positief zijn. Kompany is een slimme speler, heeft ervaring die hij kan en wil overbrengen. Bovendien is hij een echte leider, zo veel zijn er daar niet van. Hij doet meer dan voetbal alleen. (lacht) Soms misschien zelfs iets te veel. Maar dat is nu eenmaal zijn karakter he."

Vital Borkelmans: "Mentaal een van sterkste spelers die ik ooit ben tegengekomen"

Als assistent-trainer van Marc Wilmots kent Vital Borkelmans de centrale verdediger maar al te goed. "Hij voelt zich weer goed", juicht Borkelmans de beslissing toe. "Het is weer de Kompany die zijn lichaam weer onder controle heeft, die hopelijk weinig blessures heeft en nog altijd een meerwaarde kan bieden voor de nationale ploeg. Ik denk dat we allemaal tevreden mogen zijn. We hebben wel al contact gehad en er ook over gepraat, maar ik vind het een heel mooie beslissing. Dat wil ook zeggen dat hij zich kiplekker voelt. Na het WK voelt hij zich nog goed en dat is toch een heel positief punt. Mentaal is hij een van de sterkste spelers die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen."

"Hij heeft al die wedstrijden goed verteerd in Rusland", gaat Borkelmans verder. "Dat zag je ook, hij voelt zich lekker in zijn vel. Blijkbaar heeft hij nu een nieuwe combinatie gevonden met misschien nieuwe schoenen en andere zaken die zijn lichaam beter doen functioneren. Zodat hij minder blessuregevoelig is. Daarom denk ik ook dat het vrij normaal is dat hij die uitspraak doet. Ik denk persoonlijk dat heel België tevreden is dat Kompany zegt: ‘Ik ben bereid om de nationale ploeg nog te dienen’. Omdat we in de defensie ook moeilijk jonge jongens vinden die zo’n kwaliteiten hebben en die kwaliteiten ook overbrengen naar de groep toe. Dat heeft Vincent wel natuurlijk. Ik denk dat het een heel mooie beslissing is van hem."

Patrick Vervoort: "Blessuregevoeligheid het enige vraagteken"

"Als hij wil doorgaan, moet hij dat doen. Of het een goede zaak zal zijn, zullen we pas in de toekomst zien. Maar als hij fit blijft, is hij nog altijd een topspeler. Zijn blessuregevoeligheid is het enige vraagteken. Dat is natuurlijk spijtig voor hem, maar dat zal altijd de vraag blijven. We zullen ook zien hoe hij aan de competitie begint en of hij blessurevrij kan blijven. In ieder geval, als hij fit is –dat heeft hij ook bewezen op het WK – is hij een titularis voor de nationale ploeg."

"Misschien is het de eerste twee jaar nog wel noodzakelijk om te zien of er nog andere jongens kunnen doorgroeien naar een ander niveau dat de nationale ploeg waardig is. Boyata heeft dat al niet slecht gedaan op het WK, maar dat is natuurlijk geen Vincent Kompany. Al wie achter die jongens komt, zal zich nog moeten bewijzen. Boyata is ondertussen al 27 jaar, qua niveau zal hij niet zo veel meer verbeteren. Hij zal misschien nog wat beter worden, maar nu niet om te zeggen dat hij een Vincent Kompany of een Thomas Vermaelen zal worden."