Ex-Rode Duivel onthult dat nationale ploeg ontsnapt is aan omkoopschandaal: "Ik kreeg 1 miljoen om wedstrijd van België te vervalsen" TLB

25 maart 2018

21u44

Bron: La Dernière Heure 0 Rode Duivels Stéphane Demol ziet het als "de anekdote die hij nooit heeft durven te vertellen". De ex-verdediger heeft ooit een riant voorstel gekregen om een wedstrijd van de Rode Duivels te vervalsen. Dat verklapt de 38-voudig international in een interview met La Dernière Heure.

Over welke wedstrijd het precies gaat, zegt de nu 52-jarige Demol niet. "Tijdens mijn carrière ben ik geconfronteerd geweest met twee extrasportieve fenomenen: doping en corruptie. Ik heb natuurlijk twee keer categoriek geweigerd om me te stappen in het verhaal. Maar de mensen moeten wel beseffen dat dergelijke praktijken echt wel bestaan in het voetbal. En dat je soms verdomd sterk in je schoenen moet staan om het financiële voorstel naast je neer te leggen."

Demol geef toe dat hij zelf zo'n voorstel heeft gehad. "Ik kon 1 miljoen Belgische frank (25.000 euro, red.) krijgen als ik bereid was om een internationale wedstrijd van België te vervalsen. Dat was een miljoen in het zwart, terwijl de premie die we bij winst zouden krijgen bruto 35.000 frank bedroeg. Ik heb natuurlijk geweigerd om de match te verkopen en we hebben de partij uiteindelijk ook gewonnen."

Demol stortte zich na zijn loopbaan op het trainerschap, maar momenteel zit hij zonder werkgever. De ex-verdediger hoopt om op korte termijn in België of het buitenland een club te vinden.