Ex-bondscoaches over contractverlenging Martínez: "Goede zaak, want hij kan zich nu volledig op WK focussen" XC/SJH/DPB

18 mei 2018

10u38 2 Rode Duivels Roberto Martínez heeft zijn contract als bondscoach van de Rode Duivels tot en met Euro 2020 verlengd. Een goede of slechte zaak? Wij legden ons oor te luister bij ex-bondscoaches Paul Van Himst, Aimé Anthuenis, Georges Leekens en Robert Waseige.

Van Himst: “Bond én spelers staan achter Martínez”

“Er is een tijdje het gerucht geweest dat Michel Preud’homme het roer bij de Rode Duivels ging overnemen. Nu is er duidelijkheid”, aldus Paul Van Himst. “Het is een teken dat de Belgische bond tevreden is over het werk van Martínez. Daarnaast staat de spelersgroep achter deze bondscoach, niet onbelangrijk. Dat zullen de twee redenen zijn waarom zijn contract verlengd is.”

“Hoe dan ook: het is en blijft wel een risico. Als het WK niet goed uitdraait, gaat er veel kritiek komen. Dat is nu eenmaal ‘le risque du métier’. Maar de afloop van het WK kan je op voorhand niet weten. Afwachten.”

Anthuenis: "Niet meer dan normaal"

"Ik ben niet verrast door de contractverlenging en ik zal zeggen waarom. Martínez is er nu ongeveer twee jaar. Hij heeft goed werk geleverd. Dat is een eerste punt", vertelt Aimé Anthuenis. "Een tweede is dat hij aanvaard wordt door de groep en zeker door de belangrijkste spelers. Hij heeft zich heel goed ingeburgerd. Het is opvallend hoe hij de Belgische clubs volgt. Hij doet zijn werk heel goed en verdient het vertrouwen. Ik zal nog meer zeggen, eigenlijk doet hij nog meer dan zijn job voor het Belgische voetbal. Er wordt altijd voor een plan op lange termijn gepleit en dit is daar een voorbeeld van. Ik vind dit niet meer dan normaal. De coach heeft ook het recht om te weten wat de toekomst voor hem in petto heeft."

"Of het een goede keuze om zijn contract nu al te verlengen? Trainer is sowieso een wisselvallig beroep. Er zijn voorbeelden genoeg, zeker in de Belgische competitie, van trainers die de ene dag nog God waren en de volgende al in problemen kwamen. Maar dat is net korte termijnvisie. Ik vind het een goede keuze en ik denk dat ze bij de bond wel een grondige evaluatie gemaakt zullen hebben en tot de conclusie zijn gekomen dat ze met Martínez verder willen. Eigenlijk kan je op zo'n vraag geen sluitend antwoord geven. Ik heb ook geen glazen bol."

"Wat als het straks op het WK misloopt? Laat ons de problemen oplossen als ze zich stellen. Als mijn tante een vent was, dan was het mijn nonkel. Ik ga er niet van uit dat het misloopt. Wanneer is dat trouwens het geval? De kwartfinale of de halve finale halen lijkt me geslaagd, maar stel dat je er in de eerste ronde uit gaat, dan zou dat een enorme ontgoocheling zijn, maar dat acht ik niet voor mogelijk. Als je daar eens voorbij bent, kan het van heel kleine details afhangen."

Leekens: "Goede zaak voor Rode Duivels"

“Die contractverlening van Martínez is een goede zaak”, luidt het bij Georges Leekens. “Dat zal de bondscoach een boost geven. Als je einde contract bent, heb je die druk om te presteren. Nu heeft hij die geruststelling. Een teken van vertrouwen, een waardering voor zijn werk. Daarnaast vind ik hem een zeer aimabel man. Hij heeft altijd een goede uitleg klaar en straalt wel iets uit.”

“Als je tevreden bent, moet je die resultaten op het WK niet afwachten. Het gaat over de manier van werken. En hoe de samenwerking verloopt. Martínez heeft al bewezen wat hij kan, en de spelersgroep gelooft in hem. En wat als het slecht uitdraait? Typisch Belgisch, die vraag. Daar gaan we alleszins niet van uit, want anders ga je dat contract niet verlengen.”

“Ten slotte is die contractverlenging ook positief voor de spelers. Continuïteit is belangrijk. En de bondscoach hoeft zich nu geen zorgen over zijn positie te maken. Martínez kan zich nu perfect focussen op het WK in Rusland. Daarnaast zal hij extra gemotiveerd zijn, al heeft hij sowieso al een geweldige drive.”

Waseige: "Zorgt voor rust bij de coach"

Robert Waseige kondigde vóór het WK 2002 zelf aan dat hij zou stoppen bij de nationale ploeg, om duidelijkheid te scheppen. In die zin begrijpt hij de contractverlening van Martínez nu ook. "Het zorgt voor rust bij de coach, bij de assistenten en bij de spelers. Al zijn er natuurlijk altijd spelers die hopen op een nieuwe kans met een nieuwe coach. Het belangrijke is dat iedereen op voorhand weet waaraan en waaraf."

"Als België ondermaats presteert op het WK, moet de coach natuurlijk zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat weet Martínez ook wel. Maar ik denk dat deze contractverlening er mee voor zal zorgen dat het goed zal gaan in Rusland, want er valt een stuk stress weg. Wat ik vind van Michel Preud'homme? Volgens mij zou dat voor België de best mogelijke keuze geweest zijn. Maar het moet voor alle partijen ook kunnen, hé. Ik heb alleszins het volste vertrouwen in Martínez voor het WK."