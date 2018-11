Ex-bondscoaches na het debacle van Luzern: “Tielemans is goed, maar niet meer dan dat” - Kompany moet autoriteit terugvinden” RN

20 november 2018

07u16 0 Rode Duivels Na het debacle van Luzern buigen de ex-bondscoaches Aimé Anthuenis, Robert Waseige en Paul Van Himst zich over drie vragen. Eén: is dit een nederlaag die sporen zal nalaten of eerder een ‘accident de parcours’? Twee: Youri Tielemans kreeg na het WK de kans om te laten zien dat hij een man voor de toekomst is. Heeft hij voldaan? En drie: Romelu Lukaku kondigde aan dat hij wil stoppen na het EK 2020? Moeten we hem toch maar overtuigen om dat niet te doen?

Aimé Anthuenis: “ Tielemans is goed, maar niet meer dan dat”

1."Ik zie het als een accident de parcours. Je kan er toch niet naast kijken dat de Rode Duivels in 2018 een prachtige route hebben afgelegd. Ze speelden in Zwitserland ook niet tegen Janneke en Mieke. Wie thuis 31 op 33 haalde, heeft een goede ploeg. We hebben wel iets te rap gedacht dat we zelf 25 goede spelers hebben, terwijl we op het EK tegen Wales toch ook al zagen dat we in de problemen kwamen zonder Vermaelen en Vertonghen. We mogen niet te veel belangrijke pionnen missen."

2. "Neen. Youri is een goede jonge speler, maar ook niet meer dan dat. Misschien heeft de bondscoach hem toch iets te hoog ingeschat. Tielemans is niet de reden dat we in Zwitserland verloren hebben, maar hij is niet de jongen die de ploeg kan dragen. Hij speelt op de plaats van De Bruyne, maar is kwalitatief een echelon lager."

3. "We hebben Romelu gemist. Kijk naar zijn cijfers, die zeggen genoeg. Lukaku kan 45 minuten niet aan de bal geweest zijn, maar dan legt hij er twee binnen. Batshuayi was zeker van waarde tegen een jong IJsland, maar de Rode Duivels hebben Lukaku nodig."

Robert Waseige: “ Kompany moet zijn autoriteit terugvinden”

1. "Ik beschouw het als een accident de parcours. Ik denk dat we de juiste waarde van de Zwitserse ploeg niet goed ingeschat hebben, ik hoop dat die fout de volgende keer niet meer gemaakt wordt. Ik zag wel dat Kompany een matige wedstrijd speelde. Vincent was altijd fantastisch als defensieve zekerheid, maar hij wordt niet jonger. Hij moet zijn autoriteit terugvinden, dan kan hij nog een paar jaar doorgaan. Maar Vincent is een verstandige jongen, hij zal wel de juiste beslissing nemen."

2. "We moeten genereus blijven voor een jonge speler als Tielemans, maar op defensief vlak heeft hij niet voldaan. In Zwitserland was hij ook afwezig in de duels. De verdediging wordt met de vinger gewezen, maar defensief spel begint vanaf het moment dat je de bal verliest. De Zwitsers konden het veld oversteken alsof er geen obstakel was. Tielemans speelde de voorbije matchen in de rol van De Bruyne, maar hij is nog geen Kevin. Het tegendeel beweren, zou getuigen van een gebrek aan respect voor De Bruyne, die een ster aan de hemel is."

3. "De nationale ploeg met Lukaku is niet dezelfde ploeg als die zonder Lukaku. Romelu is een paradoxale speler, hij enerveert soms omdat hij de bal niet kan bijhouden, maar het volgende moment maakt hij twee goals. Als hij er niet bij is, is dat een groot verlies. Lukaku maakt voor mij samen met Vertonghen, Alderweireld, De Bruyne en Hazard deel uit van het patrimonium van deze Rode Duivels."

Paul Van Himst: “ Als Lukaku wil, moet je niet verder zoeken”

1. "Ik denk dat we dit moeten zien als een accident de parcours, maar 5-2 is wel veel. Ik wil toch wel zien wat er in de volgende matchen gebeurt."

2. "Roberto Martínez is de bondscoach, hij ziet Youri bezig en hij moet hem zetten. Tot nu toe is Youri nog geen heel groot succes geweest. Maar hij is een jonge gast, je moet hem tijd geven. Het is ook niet gemakkelijk voor hem geweest, met veel geblesseerden."

3. "Stoppen na het EK? Dat is nog twee jaar, hé. We zullen zien. Als je Lukaku niet hebt, moet je een andere zetten die zijn stijl zoveel mogelijk benadert. Dan kom je uit bij Michy Batshuayi, die voor mij een hele goede voetballer is. In het aanvallende compartiment hebben we veel goede spelers, maar je moet met een type spelen dat het kortst bij Romelu komt. Maar als je over een Lukaku beschikt die goed is en wíl spelen, dan moet je niemand anders gaan zoeken."