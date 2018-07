Ex-bondscoaches: "Het is een héél mooi WK geweest voor België, we pakken die derde plaats" FDZ/NVK

11 juli 2018

06u54 0 Rode Duivels Geen finale voor de Rode Duivels na de 1-0-nederlaag tegen Frankrijk. Toch mogen we niet met een kater, maar met opgeheven hoofd ontwaken. Drie voormalige bondscoach zijn het er roerend over eens: "Het is een héél mooi WK geweest voor België"

Anthuenis "Hazard beste speler van het toernooi"

Eerst en vooral: het is een héél mooi WK geweest. Tegen de Fransen was het iets minder, akkoord. Maar dat lag toch vooral aan hen. Frankrijk was sterk - ik schat ze hoger in dan de Brazilianen. Ze speelden het na de 1-0 ook zeer leep. Tijd winnen, met elf op de eigen helft kamperen. Dat was ook hun goed recht. En wij vonden er geen antwoorden op. We zijn zelf te weinig gevaarlijk uit de hoek kunnen komen. Lukaku werd moeilijk gevonden. Onze luchtmacht moest het afleggen tegen Umtiti en Varane. Maar wel een pluim voor Hazard - voor mij was hij de beste speler van het toernooi.

Misschien moest het daarom iets te véél van Hazard komen. Maar andere sleutelspelers kwamen moeilijker in hun ritme. Al bij al was het dus een logisch resultaat, hoe spijtig dat ook mag zijn. En toch horen we bij de absolute wereldtop. We hebben op dit kampioenschap bewezen dat het geen toeval is dat we al zo veel jaren in de top vijf van de FIFA-ranking staan.

Meeuws "We pakken de derde plaats"

Spijtig. Maar ik denk dat niemand zich iets kan verwijten. We hebben ervoor gespeeld, hebben alles geprobeerd. Het eerste kwartier - en dat is logisch - werd er naar mekaar gekeken. Toch kwamen er wat mogelijkheden langs beide kanten voor de rust. In het begin van de tweede helft kwamen zij op voorsprong en dan wist je dat het moeilijk zou worden. Het is normaal dat een match waar twee evenwaardige ploegen tegen mekaar spelen, beslist wordt op een stilstaande fase. De inbreng van Mertens was dreigend, toen kwamen er wel voorzetten vanop de flank. Alleen: we hebben Lukaku op geen enkel moment in stelling kunnen brengen.

We hebben een geweldig toernooi gespeeld. We kunnen met opgeheven hoofd terug naar België komen. Als je er zo dichtbij bent, is het jammer. Maar Frankrijk was uiteindelijk de efficiëntste ploeg. Het is een kans die we wellicht niet meer zullen terugkrijgen. Kijk naar de andere tabelhelft... Dat is anders dan eerst spelen tegen Brazilië en dan tegen Frankrijk. (denkt na) Mochten we hen geklopt hebben, waren we wereldkampioen geworden. Het heeft jammer genoeg niet mogen zijn. We mogen heel fier en heel trots zijn. Ze hebben het fantastisch gedaan. Ze gaan de derde plaats pakken en dat verdienen ze ook. Een aantal spelers - zoals Hazard - hebben zich getoond aan de wereld.

Leekens "De Fransen waren sterker. Geen schande"

In het begin van de partij werd er heen en weer geschaakt. Dat is logisch, als de belangen zo groot zijn. Maar dat wil ook zeggen dat de wedstrijd op details werd beslist. Een hoekschop. Daar waar het ons tegen Brazilië meezat, zat het gisteren tegen. Na de 1-0 hebben we het moeilijk gehad om een doorgang te forceren. Via Hazard lukte het een paar keer. Daarover gesproken: die heeft een match op wereldniveau gespeeld. Misschien de beste die ik hem ooit heb zien spelen.

Het is spijtig dat de Rode Duivels sneuvelen in de halve finale na zo'n wereldkampioenschap te hebben gespeeld. Maar: Frankrijk was zeer goed. Dat moeten we ook kunnen toegeven. Met een geweldige Mbappé, die ons pijn gedaan heeft. De Fransen waren sterker dan de Belgen. En dat is zeker geen schande. We mogen fier zijn op de manier waarop we gepresteerd hebben, de geestdrift die we getoond hebben. Op en naast het veld.