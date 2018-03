Ex-bondscoaches en ex-internationals pleiten voor Radja Nainggolan: "Hij moet altijd mee naar Rusland. Hij heeft talenten die een ander niet heeft" Tomas Taecke

28 maart 2018

12u42 1 Rode Duivels Met of zonder Radja Nainggolan naar Rusland? Dat is de sleutelvraag voor Roberto Martinez de komende maanden. Terwijl de bondscoach zich buigt over de al dan niet selectie van de Roma-middenvelder geven ex-bondscoaches en internationals hem alvast een positief advies.

Robert Waseige: “In 2002 liet ik Sonck ook spelen en dat heeft opgebracht”

“Hij moet Radja sowieso meenemen. Omdat hij over kwaliteiten beschikt die we in deze groep niet terugvinden. Radja is een box-to-box-middenvelder die defensief zijn werk doet én doelpunten scoort. Witsel zal niet veel scoren, hé. Radja is wel doelgericht als middenvelder en daarom moet je hem meenemen. Of hij voor onrust zal zorgen of niet, dat moet de trainer zelf inschatten. Een speler die de groepssfeer verstoort op een eindronde is nooit interessant, maar tot nu toe heeft Radja dat niet gedaan. Hij doet stommiteiten, maar vooral rond zijn eigen persoon. Verder lijkt hij goed in de groep te liggen en brengt hij zijn teamgenoten met zijn fratsen aan het lachen. Er kan vroeg of laat een probleem met een teamgenoot ontstaan, maar dat kan ook met andere spelers het geval zijn. Dat is ergens ook de schoonheid aan een eindtoernooi. Het is een moeilijke beslissing, maar ik zou hem altijd meenemen. Zelf kende ik tijdens het WK in Japan en Zuid-Korea wat problemen met Wesley Sonck (die aanvankelijk op de bank moest zitten, red.), maar dat was van een andere aard. Ik heb hem toen toch tegen Rusland laten spelen en dat heeft opgebracht. Er is altijd wel iets en het is niet gezegd dat Radja de oorzaak zal zijn. Puur sportief zou ik hem altijd meenemen”.

Paul Van Himst: “Het sportieve primeert”

“Als voetballer neem ik Radja zeker mee, maar ik ken de interne keuken niet. Er is inderdaad al veel gebeurd en wij kunnen daar als buitenstaanders moeilijk over oordelen. Als de bondscoach Radja thuislaat, zal hij daar zijn redenen voor hebben. Hij is ervaren genoeg. Toch denk ik dat het sportieve moet primeren. Iedereen heeft zijn idee erover en het valt af te wachten hoe Martinez erover nadenkt”.

Walter Meeuws: “Eerst een serieus gesprek, daarna mee naar Rusland”

“Radja moet altijd mee naar Rusland. Er zijn wat akkefietjes geweest, maar Nainggolan ligt niet negatief in de groep. Dat beeld is er wel na de vele perikelen. Mogelijk heeft Martinez zich daaraan gestoord, maar als je de kern van 23 spelers bekijkt, moet Radja daar altijd deel van uitmaken. Hij is sterkhouder bij Roma en heeft in het verleden bewezen heel waardevol te kunnen zijn voor de Rode Duivels. Wél moet er met hem eerst een serieus gesprek gevoerd worden. Zelfs wanneer hij geen basisspeler zou zijn, moet hij een positieve attitude aan de dag kunnen leggen. Of het enthousiasme bij de fans een rol kan spelen? Dat weet ik niet, dat moet de bondscoach zelf beslissen. Misschien zal hij niet blij zijn om Radja tijdens het WK elke dag te zien en dan moet je hem niet meenemen. Hij heeft ongetwijfeld de ervaring om zijn kwaliteiten te erkennen”.

Vital Borkelmans: “Fratsen bij Roma, so what? Bij de Duivels ligt hij goed in de groep”

“Akkefietjes of problemen, dat zijn grote woorden. Je hebt liever een speler die open en eerlijk is en zijn gedacht zegt. Daarnaast ligt hij positief in de groep. Hij is graag gezien, maar hij moet anderzijds ook wel de regels volgen. En dan is het aan Martinez om eerlijk te zijn tegenover hem. Dat hij fratsen uithaalt bij Roma, so what? Zolang hij bij de nationale ploeg de regels respecteert, is er voor mij geen probleem. Ik denk niet dat Martinez zich zal laten beïnvloeden door de positieve reactie van het publiek bij zijn invalbeurt. De coach is standvastig genoeg. Geen enkele trainer mag zich door de fans laten beïnvloeden. Kijk, Radja hoort er gewoon bij met zijn kwaliteiten. Hij heeft talenten die een ander niet heeft”.