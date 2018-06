Even geen Manchester-rivaliteiten bij Lukaku en Kompany: "We zijn vrienden nu... voor zes weken" MDB

05 juni 2018

00u15 0

Na de trainingen is er ook tijd voor ontspanning voor de Rode Duivels. In Tubeke genoten de spelers van een ijsje en dat wilde Romelu Lukaku graag op bewegend beeld vastleggen. De spits van Manchester United richtte zich ook tot de geblesseerde Vincent Kompany, verdediger van Manchester City. "We zijn vrienden nu... voor zes weken", lachte 'Big Rom'. "Oh, een United - City zaak. Oké, ik snap het", reageerde 'Vince The Prince'.