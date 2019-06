Europese pers ziet adembenemende Duivels, een Belgische Bermudadriehoek en looft ‘supermodel’ Hazard: “Bernabéu wacht hem met open armen op” AB/ODBS/YP/JH

12 juni 2019

10u48 0 Rode Duivels Lof voor de 3-0 tegen Schotland en de 12 op 12 van onze Duivels in de Europese pers. In Spanje lag de focus vooral op Hazard, die donderdag een grootse dag wacht met zijn officiële voorstelling als de nieuwe Galáctico van Real. “Het Bernabéu staat Eden met open armen op te wachten.”

“Een spectaculaire Hazard loodste België naar een nieuwe overwinning in zijn kwalificatiegroep”, klonk het bij Marca – huiskrant van Real Madrid. “Voor hij donderdag wordt voorgesteld in Bernabéu als nieuwe speler van Real, toonde de Belg nog maar eens wat hij waard was tijdens zijn afsluiter van het seizoen.”

“De nieuwe aanwinst van Real was de absolute ster in een wedstrijd waarin hij van begin tot eind de hoofdrol opeiste. Alle gevaarlijke acties, en dus ook twee doelpunten, begonnen bij hem. Vanop rechts, links of vanop de flank; de Rode Duivels zochten hun crack om de Schotse muur te slopen. Met een combinatie van kapbewegingen, dribbels, tempowisselingen en beslissende passes was Hazard magnifiek. (…) Hij deed een hele wedstrijd wat hij wou. Eden maakt zich nu op voor de trip naar Madrid, waar het Bernabéu hem met open armen staat op te wachten.”

Zelfde teneur in AS, al was die krant wel net dat tikkeltje minder lyrisch. “Weinig spelers duiken in één wedstrijd zoveel in verschillende zones op dan Eden Hazard. De nieuwste aanwinst van Real is een supermodel: hij heeft een polyvalent profiel en dat maakt hem net anders. Hij begint op links, kruipt naar binnen om dan uiteindelijk op te duiken op rechts. (...) Van de twaalf goals die de Belgen tot dusver maakten in de EK-kwalificaties, maakte hij er zelf drie en gaf hij er twee aan. Het zijn cijfers van een speler voor zijn nationale ploeg, waarvan ze in Madrid hopen dat hij ze ook daar kan evenaren. Donderdag, bij een aperitief waarnaar ze in Madrid reikhalzend uitkijken, wordt hij gepresenteerd bij de club waar hij altijd van droomde ervoor te spelen.”

Grappige vergelijking in het Catalaanse Sport waar ze de enige Schotse aanvaller Burke als een eilandje in het midden van de oceaan zagen. “Wanneer hij toch eens iets wou proberen, raakte hij snel vast in de Bermudadriehoek (Kompany, Vertonghen en Alderweireld, nvdr) rond hem. De ploeg van Bob (zoals ze hem in Catalonië noemen) Martínez, zocht naar Eden Hazard om die geleidelijk aan te vinden. Ook een aparte noot voor Schotland-doelman Marshall, die zich geregeld in “superhelden-modus” zette.

L’Équipe zag België opnieuw zijn hele atelier aan defensieve en offensieve kwaliteiten tonen. “De Duivels zaten opgescheept met een Schotse bus, die ze moesten verplaatsen of waarvan ze de ruiten moesten inslaan. Zoals zo dikwijls de voorbije vier jaar, zorgde Hazard voor de beslissende vonk. Spurtend naar een bal die iedereen buiten zag gaan behalve hij, zorgde hij met een precieze assist voor de openingsgoal. De 3-4-2-1 van Martínez in deze kwalificatiereeks staat net als op het voorbije WK in Rusland garant voor offensief spektakel, maar ook achterin staat België sterk. Kompany moet als defensieve leider nog zeker tot het EK kunnen meegaan, ook al staat hem als speler-trainer bij Anderlecht een zware taak te wachten. Op rechts bracht Meunier weer precisie met zijn voorzetten, na de interim-opdracht van Castagne zaterdag. Op links bevestigde Thorgan erg complementair te zijn met zijn broer. En de FIFA-leider in het klassement kon ook nog eens rekenen op Courtois: lang technisch werkloos, tot hij uitpakte met twee belangrijke reddingen.”

Bij Daily Mail vooral lof voor de nieuwbakken Schotse bondscoach. “Steve Clarke, de nieuwe Schotse bondscoach, kan geen water in wijn veranderen. Coachen is zijn ding, mirakels verrichten niet. Als trainer van Kilmarnock gooide hij vaak hoge ogen in topwedstrijden: zo kwam hij in eigen land 18 keer tegenover Rangers en Celtic te staan - twee ploegen met veel meer middelen dan de zijne - en hij verloor er slechts zes. (...) Maar Celtic had geen Eden Hazard, de Rangers hadden geen Kevin De Bruyne en je kan bezwaarlijk zeggen dat er veel Romelu Lukaku’s in de Schotse Premier League rondlopen. Schotland werd geklopt, en terecht ook (...) maar Clarke toonde enorm veel moed. Schotland deed het verre van slecht, maar België? Dat is nog een andere klasse.”

Volgens de BBC moet de Schotse bondscoach Clarke de positieve zaken van de wedstrijd onthouden. “Schotland verdedigde sterk en stond goed georganiseerd. De vier verdedigers spelen voor clubs als Kilmarnock, Aberdeen en Blackburn Rovers. En net zij moesten het opnemen tegen aanvallende wereldtalenten. Greg Taylor kwam bij zijn debuut op z’n 21ste uit tegen De Bruyne. Stephen O’Donnel moest de man van 140 miljoen Eden Hazard neutraliseren en ga zo maar door. Eens de Belgen een voorsprong hadden, gingen ze die nooit meer uit handen geven. Neen, het is geen verrassing dat Schotland verloor van ‘s werelds beste team. Maar voor de ontwikkeling van de Schotse ploeg was het een stap voorwaarts.”

De Scottish Daily Record zag dat de Rode Duivels véél te sterk waren voor de Schotten. “De Belgen domineerden in alle facetten. Kevin De Bruyne was een constante dreiging voor de Schotse verdediging en Eden Hazard toonde nog maar eens zijn klasse. Met zijn snelle voeten jaagt hij elke verdediger schrik aan. Ondanks de moeilijke periode waarin het Schotse team zit, kunnen we niet om de briljante Belgische ploeg heen. Ze zijn de nummer één van de wereld voor een reden. Het is bij momenten beangstigend om te zien hoe moeilijk defensies het hebben om hen af te stoppen. Het zou geen verrassing zijn als Hazard volgend jaar de EK-trofee de lucht in mag steken.”

“De Rode Duivels werden in de eerste helft opgejaagd door de Schotse terriërs, die ondanks de zware beproeving weinig fouten maakten in hun strakke organisatie. Toch was het snel duidelijk dat de hoop om te stunten tegen dit Belgisch sterrenelftal, wild optimisme was. De bal in de ploeg houden was quasi onmogelijk”, schrijf het Schotse The Herald. “De nummer één van de wereld zaaide vertwijfeling met hun verbluffend snelle passing en veel beweging, De kwaliteit bij België was bij momenten adembenemend. Tegen het einde van de eerste helft was de druk niet meer te houden: corner na corner. De geweldige kopbalgoal van Lukaku op slag van rust was een dolk in het Schotse hart. Na de 2-0 van Lukaku moesten de Schotten zich beperken tot damage control. Onze ‘Bravehaerts’ verdienden geen zware nederlaag. Ze slikte drie goals, maar namen ook genoeg positieve elementen voor de toekomst mee, zelfs al kunnen we nu de kwalificatie voor Euro 2020 al op onze buik schrijven.”