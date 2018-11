Erik Hamrén hoopt op “magische avond” in Brussel: “Het wordt makkelijk om mijn spelers te motiveren”



14 november 2018

14u08

IJsland staat voor een zware opdracht, donderdagavond in zijn slotwedstrijd tegen België in groep 2 van de A-Divisie in de Nations League.

Het land is immers al sinds vorige speeldag zeker van de degradatie, terwijl de Rode Duivels nog punten nodig hebben in de strijd om de groepszege en de kwalificatie voor de Final Four. “Zij zijn de nummer één van de wereld, wij nummer 36. Realistisch gezien moeten ze dus makkelijk kunnen winnen. Maar in voetbal kunnen de kleine ploegen soms voor de verrassing zorgen en ik hoop dat het donderdag zo’n magische avond wordt”, vertelde de IJslandse bondscoach Erik Hamrén in het Koning Boudewijnstadion.

Bovendien hebben de IJslanders af te rekenen met een ware blessuregolf. Na sterspeler en aanvoerder Gylfi Sigurdsson (Everton) moet ook Birkir Bjarnason (Aston Villa, ex-Standard) afhaken. In totaal zijn er een tiental geblesseerden, in de basiself mogen vier à vijf wissels verwacht worden. “In al die jaren dat ik coach ben, heb ik dit nog nooit meegemaakt. Ik probeer te bouwen, maar doe dat maar eens met zoveel geblesseerden. Als je vooruit wilt, moet je kunnen werken met dezelfde ploeg en dat is nog niet mogelijk geweest. Onze prestaties zijn dan ook niet goed. We zijn een klein land, dan moet je aanvaarden dat het op en af zal gaan. Soms is er een goede generatie, soms niet. Grotere voetballanden voeren die talenten constant aan.”

Zowat alle voetballanden hebben momenteel te kampen met blessures en dan wordt er wel eens gekeken naar de opeenvolging van matchen in deze periode van het jaar als mogelijke oorzaak. “Eerlijk, een verklaring voor die blessures heb ik niet. Ik hou wel van die Nations League. Het is zeker een goede zaak voor de spelers, die competitief zijn ingesteld en dat verkiezen boven oefenduels. Als coach zou ik graag wat meer oefenduels hebben om wat zaken uit te proberen. Nu zijn we reeds uitgeschakeld, maar op het vlak van motivatie zal er geen probleem zijn. We spelen tegen het beste aanvallende team ter wereld, dan is het makkelijk om de spelers te motiveren.”

Aron Gunnarsson (Cardiff City) is er na zijn knieblessure opnieuw bij. Op het middenveld zal hij Eden Hazard enkele keren tegenkomen. “Je weet hoeveel kwaliteiten Eden heeft, hij toont het al jaren in de Premier League. Ik zal respect voor hem tonen en hem het tegelijkertijd zo lastig mogelijk maken. Het gaat echter niet alleen om hem, maar om het hele team.”