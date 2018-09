Er sluimert wat bij Batshuayi: 'tweede keus' bij Rode Duivels staat voor cruciale weken bij Valencia Mathieu Goedefroy

13 september 2018

06u35 1 Rode Duivels Twee doelpunten gevolgd door nul speelminuten. Daar tussenin een grote verdwijntruc voor de verzamelde pers. Michy Batshuayi (24) beleefde een - ahum - speciale interlandbreak. Er sluimert wat.

"I feel devastated that I couldn't give any more time to Michy Batshuayi."

Devastated. Hij zei het wel degelijk. Kapot was hij er van, Roberto Martínez. "Want Michy heeft deze week op training een ongelooflijk niveau gehaald."

De solidariteitsverklaring van onze bondscoach richting de spits die hij negentig minuten op de bank liet, was vrij gratuit en ongevraagd, daar in Reykjavik. De camera's van VTM registreerden een spontaan lofdicht: "Hij is iemand die enthousiast en hard werkt." Woorden die Martínez achteraf nog eens benadrukte op zijn traditionele babbel voor geschreven en digitale pers. En daar had hij zo zijn redenen voor.

Damage control

Michy Batshuayi beleefde zijn interlandbreak als een menopauze. Van de ene emotie in de andere. Want waar de spits van Valencia zijn tussendoortje bij de Duivels nog begon met twee doelpunten in Schotland, mocht hij in IJsland niet eens het veld op. Maar nog opvallender dan dat alles was wat er tussendoor gebeurde. Zo weigerde 'Batsman' op zondag halsstarrig om te verschijnen op een persmoment dat nochtans ruim op voorhand aangekondigd én goedgekeurd was door bondscoach Martínez.

Batshuayi's makelaar haastte zich om de schade te beperken en meldde aan deze krant dat zijn spits nooit op de hoogte was gebracht van het persmoment. Damage control.

Uiteraard is er meer aan de hand. Naast het feit dat Michy Batshuayi nooit de beste vriend van de Belgische pers is geweest - "ik spreek enkel wanneer ik iets te zeggen heb" is nooit een goed excuus -, dreigt de aanvaller voor het derde seizoen op rij noch in eigen club, noch bij de nationale ploeg eerste keus te zijn. Na een jaar bankzitten bij Chelsea en een door een blessure gefnuikte uitleenbeurt aan Borussia Dortmund mag het bij Valencia nu wel eens raak zijn, toch? Do or die. Bij mensen die het kunnen weten valt te horen dat die druk zwaarder op hem weegt dan de Instagramspits op zijn drukbezochte sociale media laat doorschemeren - 'Batsman' heeft sinds vrijdag in Schotland zelfs niets meer gepost.

Kansen wenken

Ergo: de Rode Duivel staat voor cruciale weken. Misschien wel de belangrijkste uit zijn carrière. Basisplaatsen kreeg hij bij Valencia nog niet, invalbeurten wel. Bij zijn entourage valt te horen dat de Spanjaarden Batshuayi sowieso niet in de basis verwachtten voor aanvang van deze interlandbreak, aangezien hij pas ruim een maand na de start van de voorbereiding kon aansluiten bij de spelersgroep. Coach Marcelino gaf hem tot midden september de tijd om die achterstand weg te werken. Wat ook in Batshuayi's voordeel pleit, is dat Valencia intussen zijn competitiestart compleet gemist heeft - 2 op 9 tegen Levante, Espanyol en Atlético. Basispionnen Rodrigo Moreno en Kevin Gameiro maakten geen verpletterende indruk. Kansen wenken.

Aan Batshuayi om ze te grijpen en ons begin oktober - wanneer de Rode Duivels tegen Zwitserland spelen - breed glimlachend te woord te staan. De excuses zijn bij voorbaat aanvaard.