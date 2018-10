Enthousiasme helemaal terug in Nederlandse media, al zijn ze toch op hun hoede voor nummer 1 van de wereld: "Duel in Brussel weer een ander verhaal" TLB

15 oktober 2018

12u01 0 Rode Duivels Na jaren van treurnis durven de Nederlandse voetbalfans weer een Oranje-shirt uit hun kast te halen. Na de 3-0-overwinning tegen Duitsland van zaterdagavond dromen ook de Nederlandse media weer, al zijn ze toch op hun hoede voor de trip naar Brussel. Een overzicht:

Algemeen Dagblad: "In Brussel wacht loodzware krachtmeting"

"Oranje reist als herboren naar Brussel, voor het duel van morgen met België", klinkt het in het Algemeen Dagblad. "De zege op Duitsland markeert een tijdperk van nieuw perspectief en nieuwe hoop. Al is het natuurlijk domweg te vroeg om al een polonaise in te zetten."

"De winst op Duitsland was geflatteerd, Oranje had op cruciale momenten het geluk aan zijn zijde, nota bene tegen een Mannschaft in verval. Morgen in Brussel wacht nog een loodzware krachtmeting met het sterkste Belgische elftal uit de geschiedenis, de nummer 1 op de FIFA-ranglijst."

"Oranje moet het daar zonder de licht geblesseerde aanvoerder Virgil van Dijk stellen. Het spel zal bovendien beter moeten om ook in het Koning Boudewijnstadion een resultaat te halen, maar tegelijk: het nieuwe Oranje heeft inmiddels steeds meer om op terug te vallen."

De Volkskrant: "Duel in Brussel is weer een ander verhaal"

"Was de uitslag geflatteerd? Zeker. Het had 3-3 kunnen zijn. Maar het werd 3-0, mede omdat de Duitsers kansen misten en het opgaven in de slotfase", is De Volkskrant eerlijk. "De winnende bondscoach Ronald Koeman lachte de lach van de verlossing en probeerde evenwicht te bewaren tussen trots en kritische kanttekeningen."

"Sinds 2006 is hij terecht geprezen als vernieuwer. Maar hij voelt zich schatplichtig aan de wereldkampioenen van 2014. Het is alsof de Duitsers eindeloos over een klassieke najaarsmarkt lopen. Ze snijden bij elk rondje meer stukjes af, verveeld als ze raken. Nederland is voor het eerst op de markt en kijkt nieuwsgierig naar de lichtjes en verlekkert zich aan de heerlijkheden."

"Het is wat: 3-0, de hoogste uitslag tegen de rivaal in de historie. Maar ja, dinsdag wacht België in Brussel in een oefenduel. Dat is weer een ander verhaal."

Trouw: "Het zal nog niet altijd goed kunnen gaan"

"Ja, de zege was historisch: 3-0, wat een cijfers. Vertekenende cijfers, dat wel, maar ze gaan toch maar mooi de boeken in, en met zulke cijfers had Oranje nooit eerder van Duitsland gewonnen", klinkt het in Trouw. "Maar zat het historische zaterdagavond 13 oktober 2018 niet meer nog in iets anders, iets diepers?"

"Bondscoach Ronald Koeman triomfeerde als de trainer van de prestatie, van het resultaat - de trainer die hij al zo'n twintig jaar is, na een speler (en wat voor één) van de prestatie, van het resultaat te zijn geweest. Prestatie, resultaat, lang hadden die woorden in Nederland een negatieve klank: te kil, te klinisch in een land dat zwoer bij zijn voetbalschoonheidsideaal. Lang, te lang, waren er bedenkingen bij Koeman. In 2014, hij stond te trappelen, mocht hij geen bondscoach worden."

"Het zal nog niet altijd goed kunnen gaan, het zal niet altijd zo kunnen meezitten. Maar een wending in het voetbaldenken tekent zich af, voor de geschiedschrijving. Tegelijkertijd schrijnt de pijn, de pijn van het gevoel dat Koeman Nederland voor veel had kunnen behoeden, als hij in 2014 maar bondscoach had mogen worden."