Enkel Nacer Chadli ontbreekt op training Rode Duivels

06 september 2018

18u47

Bron: Belga 0 Rode Duivels In het Nationaal Voetbalcentrum in Tubeke hebben vandaag 24 Rode Duivels deelgenomen aan de laatste training voor de afreis naar Schotland vrijdagochtend. Nacer Chadli was daarbij de enige afwezige.

De pas vader geworden Toby Alderweireld was er wél bij, net als Eden Hazard die woensdag binnen was gebleven. Sinds de groep dinsdag bijeen kwam, nam Chadli aan geen enkele groepstraining deel.

Christian Benteke, Marouane Fellaini en Simon Mignolet sukkelen eerder al met blessures, waardoor Davy Roef depanneerde in Tubeke. "Maar het is niets ernstigs", stelde Roberto Martínez de wereld gerust over de gezondheidstoestand van de drie afgehaakte Duivels. "Benteke sukkelt wat met de knie, Mignolet heeft wat pijn aan de vinger en zal 8 à 10 dagen out zijn. Fellaini heeft rugklachten en zal de twee interlands moeten laten schieten."

België speelt vrijdag een oefenwedstrijd in Glasgow tegen Schotland, dinsdag geeft het in Reykjavik IJsland partij in de Nations League.