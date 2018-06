Enkel Kompany en Vermaelen ontbreken op training PJC en NP

09 juni 2018

11u14

Bron: Eigen berichtgeving 0

't Is keer op keer tellen bij het begin van de training: hoeveel Rode Duivels zijn er? Vanochtend tekenden alle fitte internationals present op het veld - ze waren dus met 22. Alleen Vincent Kompany en Thomas Vermaelen, beiden optimistisch over hun herstel, ontbraken in Tubeke - zij blijven binnen. Enkel het eerste kwartier van de oefensessie is open voor de pers. (PJC/NP)