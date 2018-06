Engelse media lyrisch over weergaloze Hazard, al menen ze ook te weten hoe ze ons land pijn kunnen doen: "Tactiek van Martínez is naïef" YP/MDB

07 juni 2018

11u32 0 Rode Duivels Ook in de buitenlandse media ging de prestatie van onze Rode Duivels tegen Egypte niet onopgemerkt voorbij. Iedereen was het erover eens dat Eden Hazard de absolute uitblinker was, maar vooral de Engelse media zien waar de mogelijkheden liggen voor hun team wanneer dat in de derde en laatste groepswedstrijd de degens kruist met de troepen van Roberto Martínez.

Vooral Daily Mail maakte werk van een uitgebreide analyse. "Bondscoach Gareth Southgate en zijn manschappen kwamen woensdagavond samen in het teamhotel om wat extra informatie in te winnen voor de onderlinge confrontatie op 28 juni in Kaliningrad, die waarschijnlijk het verdere verloop van het WK zal bepalen."

* Over Eden Hazard:

"Al snel konden Southgate & co bevestigen wat iedereen al een tijdje kon vermoeden: Eden Hazard torst de hoop van een natie op zijn schouders. Stop hem af, en je stopt België af. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De Chelsea-ster kan enigmatisch zijn, maar eens hij de knop omdraait is hij een magnifieke voetballer. Tijdens de eerste helft waren alle ogen constant op hem gericht."

"Roberto Martínez heeft zijn team afgesteld om Hazard zoveel mogelijk vrijheid te geven en je zag dan ook de boosheid op zijn gezicht wanneer de aanvoerder na nog geen 30 seconden onder de zoden werd gestopt door Tarek Hamed, die daarvoor geel kreeg. Hazard was weer de man die menig Premier League-defensie terroriseerde dit seizoen."

* Over Kevin De Bruyne en het middenveld

"Kevin De Bruyne was veel minder invloedrijk dan dat hij dat bij Manchester City is. De plotse voorwaartse rushes en splijtende passes, toch zijn grote specialiteit, schitterden door afwezigheid. De Bruyne moet bij zijn land ook op defensief vlak zijn verantwoordelijkheid nemen, want hij dient als extra buffer voor de driemansdefensie. (...) Na de rust en de inbreng van Fellaini mocht hij iets meer offensief denken, maar ook dan kon hij zelden zijn stempel drukken zoals hij dat zo vaak bij City deed dit seizoen. Zijn lange pass kwam er niet uit, waardoor ook de kansrijpe assists uitbleven."

"De prestatie van een wandelvoetballende Witsel in steun van De Bruyne was voor bondscoach Martínez te weinig om te verantwoorden dat hij daarvoor Radja Nainggolan thuis liet. De Spanjaard benadrukte dat hij dat deed om tactische redenen, maar België miste een middenvelder met de dynamiek en het recuperatievermogen van Nainggolan. Fellaini bood meer verdediging, maar Witsel ontbreekt het aan de snelheid die Nainggolan wél heeft."

* Over het gat tussen verdediging en middenveld

"Vooral in de eerste helft was er een groot gat tussen de defensie en het middenveld - Ciman, Alderweireld en Vertonghen waren vooral op zichzelf aangewezen. Ciman was het meest 'shaky' van de drie. Twee keer zag hij er niet te best uit en had hij geluk dat de Egyptenaren het niet afstraften - Harry Kane & co zouden wel een keertje minder vergevensgezind kunnen zijn."

"Meunier, Carrasco, Lukaku, Mertens en Hazard gingen heel vaak hoog druk zetten om de Egyptenaren in de fout te dwingen, maar die tactiek zorgde ervoor dat in hun rug hun ploegmaats vreselijk aan hun lot werden overgelaten. Met zo weinig defensief ingestelde spelers op het veld, was die aanpak naïef. Mocht Mo Salah fit zijn geweest, had dit heel anders kunnen uitdraaien en ook op het WK zou dit fout kunnen aflopen tegen betere tegenstanders."

* Over Romelu Lukaku

"Lukaku miste een opgelegde kans na een voorzet van Mertens, terwijl zijn doelpunt een intikkertje was. In de eerste helft stokte tweemaal een counter van de Belgen nadat zijn aanname niet goed genoeg was. Voor een team dat zo de nadruk legt op snelheid en pressing, kan dat een hindernis vormen."

Ook andere kranten hadden oog voor de prestatie van Hazard & co:

The Sun: "Tegenstanders van Engeland op het WK bewijzen dat ze klaar zijn voor Rusland", kopt The Sun. "De mannen van Roberto Martínez zijn nu achttien wedstrijden ongeslagen en ontvangen Costa Rica nog voor een opwarmingswedstrijd. Eden Hazard liet met een duizelingwekkend vertoon tegen een Salah-loos Egypte zien dat hij klaar is. De Belgische kapitein forceerde de openingstreffer van Romelu Lukaku en scoorde daarna zelf. De heldhaftige eerste helft van Hazard zal bij Engeland aankomen als een WK-waarschuwing, ook al waren de andere sterren, en zijn andere ploegmakkers, niet succesvol. Lukaku zag er ondanks zijn intikker relatief roestig uit en voor een keer stond de passing van Kevin De Bruyne niet op punt."

The Telegraph: "De groepsrivalen van Engeland hebben op de vooravond van de Wereldbeker misschien wel de perfecte formule gevonden", pakt The Telegraph uit met een scoutingsrapport. "Het algemene gebrek aan bedreiging van de kant van Egypte maakt het moeilijk om te beoordelen hoe verzwakt België is in defensief opzicht met het uitvallen van Vincent Kompany. De blessure van Kompany wijst ook op een mogelijk probleem in de diepte van de ploeg. Ja, er zijn een aantal Belgen die bij elk ander WK-land aan de bak komen, maar blessures of schorsingen van twee of drie sterspelers zou zeer problematisch zijn. De beschikbaarheid van Courtois, Kompany, Alderweireld, Vertonghen, Hazard, De Bruyne en Lukaku zal waarschijnlijk cruciaal zijn voor hun slaagkansen in Rusland."

Waarna The Telegraph de sterke en zwakke punten van de Rode Duivels onder de loep neemt. "Een eenvoudige doorlezing van de lijst van spelers volstaat om hun sterke punten te begrijpen. België heeft een doelman van wereldklasse, een spits van potentiële wereldklasse, meerdere verdedigers van wereldklasse en, met De Bruyne en Hazard, twee van de meest scherpzinnige aanvallers ter wereld. Voeg daar enkele andere ervaren spelers aan toe en dan krijg je de ingrediënten van een team dat realistisch gezien de Wereldbeker kan winnen. Op de flanken en misschien centraal op het middenveld liggen hun relatieve zwaktes. Hoewel Moussa Dembélé en Marouane Fellaini goede opties kunnen bieden op de plek van Axel Witsel. Het grootste obstakel lijkt echter toch mentaal te zijn. België is geëvolueerd van een land dat zich tussen 2002 en 2014 niet kon kwalificeren voor een groot toernooi, naar een groep die nu wordt beschouwd als de 'Gouden Generatie'."

La Prensa: "België rolt Egypte op", klinkt het in de Panamese krant La Prensa. "België liet een glimp van hun aanvalskracht zien door Egypte te verslaan met 3-0 in een vriendschappelijke wedstrijd tussen twee teams die zich voorbereiden op het WK. In een offensief met Hazard en De Bruyne die hun snelheid en veldoverzicht lieten bewonderen ging de Belgische nationale ploeg al met een 2-0-voorsprong de rust in. Nadien verloren ze een deel van hun goede prestaties door de verschillende vervangingen aan de rust."