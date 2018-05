En plots staan er twee naakte bejaarden voor de neuzen van Vertonghen en Dembélé: Rode Duivels krijgen wel héél vreemde voorbereiding op het WK TLB

18 mei 2018

19u00 0 Rode Duivels Een voetballer moet tijdens een werelkampioenschap onder de meest bizarre of enerverende omstandigheden zijn rust kunnen bewaren. Dat is de les die de Britse komiek Jack Whitehall wilde leren aan Rode Duivels Jan Vertonghen en Moussa Dembélé in zijn YouTube-programma ‘Training Days’.

Terwijl de Tottenham-ploegmaats zaten te mediteren met een hartslagmeter om hun vinger, deed Whitehall er alles aan om hen van de wijs te brengen. Hij speelde luide muziek af, blies net naast hun oor op een Vuvuzela (het populaire blaasinstrument dat tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika alomtegenwoordig was, red.) of liet mensen opdraven met honden en slangen.

Maar voor het opvallendste moment zorgden toch twee bejaarde mannen, die poedelnaakt voor de Rode Duivels kwamen dansen. "Je weet nooit dat er in Rusland plots een streaker op het veld springt", was de redenering van de komiek. Bekijk de opvallende meditatie van Vertonghen en Dembélé hieronder: