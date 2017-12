En of ze in Engeland schrik hebben van Rode Duivels: "Het WK kan van ster De Bruyne een superster maken" - "Kwets Hazard op onze velden net voor start" Hans Op de Beeck

07u00

Bron: Daily Mail 0 GMAX AGENCY Rode Duivels Net als in België werd er in Engeland positief gereageerd op de WK-loting. Al was dat dan vooral omdat er met Tunesië en Panama twee mindere landen uit pot 3 en 4 kwamen, want voor de Rode Duivels hebben ze over het Kanaal veel ontzag. Terwijl het geloof in eigen kunnen na de jongste en desastreuze EK- en WK-campagnes quasi nihil is. In de vele tweets met dikwijls typisch Engelse humor wordt er vooral gespot met het rechtstreekse duel tussen Chelsea-ploegmaats Gary Cahill en Eden Hazard. En kunnen de Duivels die in de Premier League spelen maar beter oppassen...

Hieronder de tweets, het Engelse oordeel over de Duivels lees je daaronder.

Eden Hazard, seeing England drawn with Beligum in the #WorldCupDraw pic.twitter.com/UFiyz7eTfL Match of the Day(@ BBCMOTD) link

Eden Hazard sending Gary Cahill to early retirement next year. Awesome. Dami(@ TheChelseaWay) link

😣 When you realise you have to play against...



🇧🇪 Lukaku

🇧🇪 Hazard

🇧🇪 De Bruyne#WorldCupDraw pic.twitter.com/MYdhg09UMP Sky Sports FF(@ SkyFantasyFooty) link

🇧🇪 Courtois

🇧🇪 Alderweireld

🇧🇪 Kompany

🇧🇪 De Bruyne

🇧🇪 Hazard

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kane



😎 What's your best Six-A-Side from England's group? #WorldCupDraw pic.twitter.com/p2VPfTWI4D Sky Sports FSaS(@ FantasySixaSide) link

Not too worried about England’s World Cup group.

Belgium is a slight concern but if Hazard gets a cold, De Bruyne loses his boots and Courtois leaves his gloves on the bus, we could scrape a draw... 🎮 Dave ⚽️(@ Dave9Gaming) link

Players you need to be two footing in the Prem from now:



• De Bruyne

• Lukaku

• Hazard

• Courtois

• Fellaini

• Vertongen

• Alderweireld

• Dembele

• Batshuayi

• Benteke

...

Don’t worry about Kompany. Kompany will injure himself.#WorldCupDraw Alex Palmer(@ AlexJPalmer_) link

Not a bad draw for England. All we need is for someone to knobble Edin Hazard just before the World Cup starts. Would have said Vincent Kompany as well but he will probably do it himself. Chris(@ bigbluewolf_) link

England to draw vs Tunisia and Panama, Hazard to score hand of god goal against us. Knocked out with 2 points. #WorldCup Matt Waite(@ OneWaitey) link

England already at the bottom of their group #WorldCupDraw OCTOBER'S 7(@ AcCulerate) link

2018 is the year💪 pic.twitter.com/nFVWK1qy7Q Hazard Chronicles(@ CreativeBelgian) link

So, does that World Cup draw means that refs are going to be even more lenient on letting opposition players kick the crap out of Hazard? #cfc Tim O'Shea(@ timmytweets101) link

Great news. We've avoided Iceland. #WorldCupDraw Danny Baker(@ prodnose) link

I can see England grinding out a 0-0 draw against Tunisia 😂 #WorldCupDraw Ali(@ TvvitterGod1) link

Daily Mail

Rode Duivels In de 'Daily Mail' catalogeren ze België weliswaar niet langer als 'dark horse', vrij vertaald een outsider, voor het WK-goud, maar hopen ze wel dat Engeland de punten niet meer nodig heeft als ze hun derde match tegen de Rode Duivels spelen.

"Na een afwezigheid van 12 jaar op een grote eindronde, kwam België in Brazilië aan met een 'Gouden Generatie' en was er veel geloof in eigen kunnen. Maar in de kwartfinale tegen Argentinië werd het niets en twee jaar later werd er op het EK in Frankrijk geen progressie maar achteruitgang geboekt. Ondanks dat de Belgen op een gegeven moment nummer één waren op de FIFA-ranking en met in totaal zo'n 340 miljoen euro het EK-land was met het duurste spelersmateriaal. Zo zijn de verwachtingen naar het WK in Rusland toe wat minder hoog gespannen. België is voor de bookmakers met 14/1 ook pas het zesde land om het WK te winnen. Maar laat ons hen vooral niet onderschatten om volgende redenen:"

GMAX AGENCY

1. De kwalificatiecampagne. "Alleen Duitsland deed het zonder puntenverlies beter. België speelde alleen gelijk tegen Griekenland en scoorde 43 keer in 10 matchen, met slechts 6 tegengoals. Romelu Lukaku was goed voor een goal elke 57 minuten en 11 in totaal. Akkoord, tegen Gibraltar, Cyprus en Estland verwacht je niet anders dan een Belgische zege, maar de manier waarop ze die kleintjes weg speelden maakte bijwijlen indruk en tegen de Bosniërs, toch geen doetjes, scoorden ze maar liefst acht keer in de twee duels."

GMAX AGENCY

2. De Premier League-sterren. "De kans is groot dat België volgende zomer het WK start met twee PFA Players' of the Year in de rangen. Na Eden Hazard in 2015 lijkt straks Kevin De Bruyne met de trofee van beste speler te gaan lopen. Wat een duo achter Lukaku. Eén van de twee boezemt een tegenstander al angst in, laat staan dat je ze alle twee tegenkomt. Al zijn het de verdedigers die voor de onverzettelijkheid zorgen en dan vooral het Spurs-duo Vertongen en Alderweireld, niet te vergeten Kompany en Fellaini. Met in goal Courtois... Kortom, België heeft in alle linies klasse in huis."

GMAX AGENCY

3. De manager. "Zijn reputatie mag dan tanende geweest zijn in dat laatste seizoen bij Everton, toen vooral de defensieve organisatie te wensen overliet. En in recente interlands tegen Rusland, Bosnië en Mexico kregen de Duivels er telkens drie binnen. Maar Martínez is zich aan het rehabiliteren op de internationale scène. Met Thierry Henry heeft hij er een WK- en EK-winnaar bij, ervaring die wel eens heel belangrijk kan zijn straks tijdens de eerste eindronde voor Martínez. De Spanjaard straalt rust en vertrouwen uit, perfect om met de intensiteit van zo'n toernooi om te gaan. Hij lijkt zo in alles op de tegenpool van Marc Wilmots, de man die hij vervangt na dat teleurstellende EK. "

GMAX AGENCY

GMAX AGENCY

Het verdict: "Waarschijnlijk zal op dit WK Brazilië nog een duurdere selectie hebben wat betreft marktwaarde. Dat zegt natuurlijk niet alles -kijk maar naar het jongste EK- maar het duidt wel op enorm veel kwaliteiten in de groep. Met De Bruyne hebben ze een speler die al een ster is maar ook een superster kan worden en een WK, dat er zo goed als zeker kan komen na de Engelse landstitel, is daarvoor het perfecte platform. Voor de bookmakers zijn ze dan misschien geen outsider op WK-goud meer zoals vier jaar geleden en zouden ze er weer uitgaan in de kwartfinales, dit kan wel het jaar zijn dat de Belgen een ronde verder gaan. Of misschien zelfs twee. We kunnen maar hopen dat Engeland al gekwalificeerd is wanneer ze het in de poulefase opnemen tegen België."

GMAX AGENCY

