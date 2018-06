En of Hazard goed in zijn vel zit! Eden amuseert zich kostelijk als denkbeeldige piloot van de Duivelse vlucht morgen naar Rusland Redactie

12 juni 2018

18u40 0

Morgen is het -eindelijk- zover. Dan vliegen Onze Jongens naar Rusland. Wanneer de Rode Duivels plaats zullen nemen in hun gepersonaliseerde driezit - elke speler krijgt immers drie zeteltjes tot zijn beschikking - zullen ze zich kunnen verkneukelen over hun eigen bloopers in het originele filmpje over de veiligheidsinstructies dat werd opgenomen. Bekijk de video's hieronder, met niemand minder dan onze kapitein Eden Hazard ook hier weer in grootse doen.

De Duivels kunnen zich ook verwonderen over de 35 'grote momenten' uit de geschiedenis van onze nationale ploeg waarmee het interieur werd bekleed, via een stemming door onze lezers trouwens.

Het vertrek kan morgen via livestream op onze site gevolgd worden vanaf 11u30.