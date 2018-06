En nog mooi nieuws! Thomas Vermaelen terug in de selectie: "Ik voel me goed" Niels Poissonnier in Rusland

23 juni 2018

18u37 0 Rode Duivels In de marge van de vernedering die de Rode Duivels Tunesië bezorgden, was er nóg goed nieuws. Thomas Vermaelen (32) zat opnieuw in de selectie. Net op tijd klaar voor Engeland dus. "Ik heb geen last meer."

Zijn hamstringletsel behoort tot het verleden – het scheurtje is helemaal genezen. Vermaelen, die halfweg mei uitviel bij FC Barcelona, kan dus aan zijn WK beginnen. Tegen Tunesië zat de centrale verdediger voor het eerst op de bank, nadat hij donderdag nog eens uitgebreid met de groep mocht opwarmen en ook een dag later in het Spartak Stadion present tekende. “Het gaat goed met mij”, liet Vermaelen in de mixed zone weten. “Ik heb helemaal geen last meer.”

Vermaelen trainde twee weken terug, in Tubeke, al deels mee met de groep, maar kende nadien een terugval. Nu lijkt alles achter de rug. "Ik heb deze week goed getraind. Intens."

Bondscoach Roberto Martínez zal het graag gezien hebben. De verwachting is dat Vermaelen donderdag tegen Engeland in de basis staat – een beter scenario om wedstrijdritme op te doen, is er niet. België is al zeker van de achtste finales. Martínez gaf daarom reeds aan dat hij zijn ploeg stevig door elkaar zal schudden. “Het liefst had ik meer wedstrijden gespeeld, maar het is nu zo”, aldus Vermaelen. “Ik heb geprobeerd zo hard mogelijk te trainen zodat ik dat ritme van matchen niet nodig heb om er meteen te staan. We zijn op een WK, hé. Het gebrek aan wedstrijden mag geen excuus zijn. Ik zie alvast geen probleem.”

Vermaelen bewees in het verleden al meermaals dat hij meteen terug zijn gekende niveau kan halen na één of andere blessure. Engeland moet op dat vlak nog maar eens de bevestiging vormen. Aan de steun van zijn vrouw – Polly Parsons, een Britse – zal het alvast niet liggen. “Ze zal voor België supporteren. Voor haar man”, glimlacht Vermaelen.

’t Is goed dat hij terug is.