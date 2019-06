EK definitief voorbij voor Jonge Duivels: Engeland en Kroatië bieden geen reddingsboei LPB

21 juni 2019

23u05 4

De laatste strohalm is gaan vliegen. Het EK zit erop voor de Belgische beloften, nog voor het laatste groepsduel van zaterdagavond tegen Italië is gespeeld. De avond begon al slecht, met Engeland dat ook in zijn tweede groepswedstrijd in het zand beet. Roemenië was met 4-2 te sterk. Na 75 minuten stond het nog... 0-0, alle goals vielen in een knotsgek slotkwartier.

De nederlaag van Engeland had gevolgen voor de Jonge Duivels. De troepen van Johan Walem moesten hopen dat Engeland zich kwalificeerde voor de halve finale om zo nog een barragematch voor een olympisch ticket af te dwingen. Met 0 op 6 op het Engelse rekest was dat zo goed als uitgesloten. Tenzij Frankrijk later op de avond zou verliezen van Kroatië. In dat geval kon Engeland alsnog als tweede doorstoten. Het was de allerlaatste reddingsboei. Niét dus. Frankrijk klopte Kroatië met 1-0, een goal van Mousa Dembélé na acht minuten. Exit Engeland, exit Rode Duivels. De wedstrijd tegen Italië wordt er louter één om de eer.

