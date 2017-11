Eerste selectie voor Januzaj en Depoitre: "Januzaj testen op de positie van Carrasco" Bondscoach Martínez had in selectie plaats voor enkele verrassingen. Adnan Januzaj en Laurent Depoitre kregen voor het eerst een telefoontje van Martínez. Redactie

13u08 0 BELGA

Voor Januzaj was het de eerste selectie sinds september 2015, toen hij één minuut speelde tegen Wales. Depoitre zat voor het laatst in de selectie voor de oefenwedstrijd tegen Italië, in november 2015.

“We willen Januzaj eens testen op de positie van Carrasco. Ik heb Januzaj altijd gevolgd. Hij zat tenslotte in de selectie voor het WK in Brazilië in 2014. Vorig jaar bij Sunderland had hij het moeilijk (en degradeerde hij, red.), maar bij Real Sociedad is hij goed begonnen. Hij kan op verschillende posities spelen en is linksvoetig. In deze oefenwedstrijden willen we hem testen in de rol van Carrasco. Ook Laurent Depoitre had het vorig seizoen lastig (bij Porto), maar speelt dit seizoen weer op een hoog niveau in de Premier League.”

Met de vele blessures achterin lijken de oefenwedstrijden tegen Japan en Mexico een ideaal moment om ook eens verschillende systemen uit te testen, maar volgens Martínez is dat niet nodig. “Ons systeem is een beginstructuur, hoe we aan een wedstrijd beginnen. Het basisidee blijft hoog druk zetten, de bal veroveren en dan met kwaliteit aan de bal de nodige kansen afdwingen. Maar alleszins zullen andere verdedigers, zoals Boyata en Kabasele een kans krijgen.”

De wedstrijden tegen Mexico en Japan vormen voor Martínez een ideale gelegenheid om zijn ploeg te testen tegen andere stijlen. "Japan speelde een sterke kwalificatie en Mexico is tactisch erg flexibel. Ik kijk er bovendien naar uit om eens in Brugge te spelen. De vorige keer dat we buiten Brussel speelden, in Luik, was de sfeer geweldig."

Proud to be back in the Belgian squad! 🇧🇪 Looking forward to it! #RedDevils pic.twitter.com/wRyTyyP6ej Laurent Depoitre(@ laudepoitre) link

Photo News Januzaj was erbij op het WK in Brazilië.

BELGA