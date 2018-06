Eerste reeks van vier clean sheets in twintig jaar (al ziet Courtois toch nog een zwak punt) Jonas Van De Veire

07 juni 2018

09u39 0 Rode Duivels De reeks blijft duren. Voor het eerst in twintig jaar hielden de Rode Duivels vier opeenvolgende wedstrijden de nul. "We hebben maar één zwakte: de ruimte die in onze rug ligt."

Grappig beeld aan de uitgang van de mixed zone. Op vraag van een jonge supporter pakte Thibaut Courtois plots uit met een 'Swish Swish' - het dansje waarbij armen en heupen tegelijk in tegengestelde richting gaan. Om maar te zeggen: met de gemoedstoestand zit het wel prima. Niet verrassend na vier opeenvolgende clean sheets bij de Rode Duivels. "Was het echt al twintig jaar geleden?", viel hij uit de lucht. "Ik dacht dat ik in één van de kwalificatiecampagnes ook al eens zo'n reeks had neergezet. Ach, verdedigend staat het de laatste tijd wel goed bij ons." Zélfs zonder Vincent Kompany. "Veel jongens zijn hier al lang en kennen elkaar ondertussen goed. Natuurlijk is het met Vincent anders dan met Ciman of Boyata... Maar erg aanpassen is het niet."

Veel waarde hecht de doelman overigens niet aan de 360 minuten zonder tegengoals - 't is in Rusland dat het telt, beseft hij. Zijn vader daarentegen... "Hij houdt in een Excel-file al mijn cijfers van de laatste acht jaar bij. Na de match tegen Portugal kon ik in exact de helft van mijn wedstrijden een clean sheet voorleggen. (lacht) Dan ben ik nu nog altijd geslaagd, hé."

Voor de prestatie van de Duivels gisteravond deelde Thomas Meunier zelfs een onderscheiding uit. "Defensief speelden we de perfecte wedstrijd. Veel beter dan de wedstrijd tegen Portugal. Of we stilaan in een soort flow zitten? De automatismen achterin zijn er altijd al geweest, maar dankzij de tactische trainingen van de laatste weken hebben we nog stappen gezet."

Courtois - een eeuwige perfectionist - maakte toch een kanttekening. "We hebben maar één zwakte: de ruimte die in onze rug ligt. Deze keer hadden we controle over de wedstrijd, maar Egypte kwam er toch een paar keer gevaarlijk. Op het WK zullen onze tegenstanders daar ook van proberen profiteren." (VDVJ)

De vorige reeks:

België-Engeland: 0-0 (25 mei 1998, oefenduel)

België-Colombia: 2-0 (3 juni 1998, oefenduel)

België-Paraguay 1-0 (6 juni 1998, oefenduel)

Nederland-België (13 juni 1998, WK '98)