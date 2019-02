Een voorzichtige “ja”: Marouane Fellaini (31) hoopt ook na transfer naar China Rode Duivel te kunnen blijven

Marouane Fellaini (31) stopt voorlopig dan toch niet als Rode Duivel. Toen hij de ja/nee rubriek van het Franse programma Telefoot gevraagd werd of hij nog hoopt om voor de nationale ploeg te spelen, antwoordde hij met een “ja”.

De middenvelder, die begin deze maand voor Shandong tekende in China, stelde zijn toekomst bij de Duivels als een tijdje in vraag. Toen hem anderhalf jaar geleden werd gevraagd of hij een punt zou zetten achter zijn interlandcarrière als hij naar China zou verhuizen, zei hij nog ja. Gaf Fellaini voor de rest nog mee: een ja op de vraag of het vertrek van Mourinho United goed had gedaan; een ja op de vraag of Mourinho er niet in geslaagd is om het beste uit Pogba te halen en een ja op de vraag of hij vorige zomer bij PSG had kunnen tekenen.