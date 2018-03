Een vleugje magie met Thierry Henry op training Rode Duivels ODBS

26 maart 2018

Thierry Henry moet als T3 ongetwijfeld de meest getalenteerde ex-voetballer zijn die de Rode Duivels ooit voor zich gehad hebben. De Franse spits groeide dankzij 174 goals in 254 matchen voor Arsenal uit tot een held op Highbury, waarna hij ook Barcelona (35 goals in 80 matchen) en New York (51 goals in 122 duels) liet genieten van zijn kunsten. Tijdens de trainingen van de Rode Duivels neemt Henry geregeld deel aan de afwerkingsvormen die de aanvallers voorgeschoteld krijgen en is hij ook tijdens de rondootjes een vaste klant. Dat hij nog altijd balverliefd is, toonde 'Titi' het voorbije weekend in de aanloop naar de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië van dinsdagavond. Vanop de achterlijn probeerde de assistent van Roberto Martínez de bal in doel te krijgen. Een olympische goal. Derde keer, goeie keer, waarna Henry in de armen van T2 Graeme Jones springt.