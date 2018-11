Eén troost na Zwitserland: Rode Duivels blijven minstens tot april de FIFA-ranking aanvoeren DMM

20 november 2018

17u30 0 Rode Duivels Geen Final Four komende junimaand voor de Rode Duivels. België kreeg in de Nations League het deksel op de neus tegen Zwitserland (5-2), maar kan zich nu wel troosten aan de FIFA-ranking. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez blijft zeker nog tot april het beste voetballand ter wereld.

De Rode Duivels voeren sinds 20 september officieel de FIFA-ranking aan en dat blijft nog even zo. Ondanks de nederlaag tegen Zwitserland kan nummer twee Frankrijk tot april 2019 niet meer over België springen. De Fransen hebben aan een eventuele overwinning in de oefenpartij tegen Uruguay vanavond niet genoeg om de Rode Duivels van hun troon te stoten. ‘Les Bleus’ kunnen door hun nederlaag tegen Nederland in de Nations League in het beste geval nog 1.726 punten totaliseren en dat is er eentje tekort om het nieuwe totaal van België te evenaren. Na de 1.733 punten op de vorige FIFA-ranking komt België straks door de overwinning tegen IJsland (+4 punten) en de nederlaag tegen Zwitserland (-10 punten) uit op 1.727 stuks.

België blijft dus nog steeds bovenaan op de nieuwe FIFA-ranking, die na deze interlandbreak officieel uitkomt. Daarna is het wachten tot na de volgende interlandbreak (18-26 maart) voor een nieuwe ranking. Het wordt bovendien de langste periode waarin de Rode Duivels op één staan in de ranking. Eerder voerde België de lijst al eens aan tussen november 2015 en maart 2016. Nu is dat op zijn minst van september 2018 tot april 2019.