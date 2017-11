Eén Rode Duivel die een dramatische 3 op 10 krijgt en twee uitblinkers: onze punten na België - Japan (en ook jij kan hier alle spelers een punt op tien geven) Rudy Nuyens

22u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 photonews .

Simon Mignolet 7

Kon voor de rust rustig toezien, zonder echt in actie te moeten komen. Moest in de tweede helft sterk aan de bak op pogingen van Morioka, Sugimoto en Inui.

Photo News

Christian Kabasele 3

Bleek geen aanwinst. Acteerde nerveus van zodra er wat druk op hem gezet werd, speelde of risicoloos of slecht in en liet zich aftroeven in de lucht.

BELGA Christian Kabasele.

Thomas Vermaelen 5

Speelde voor het eerst sinds lang twee wedstrijden in een paar dagen. Liet centraal af en toe een steekje vallen. Een inschattingsfoutje bleef zonder gevolgen.

BELGA Thomas Vermaelen.

Jan Vertonghen 6

Veruit de beste van de drie verdedigers. Was sterk in de duels en redde een paar keer de meubelen met een goed positiespel en een goeie timing.

Photo News Jan Vertonghen.

Axel Witsel 4

Had bij momenten moeite met de snel infiltrerende Japanse middenvelders. Kon ook in balbezit maar moeilijk zijn stempel drukken.

Photonews Axel Witsel.

Thomas Meunier 5

Speelde een wisselvallige partij. Diende zich meer dan eens goed aan in de opbouw, maar was niet altijd even zuiver in zijn passing.

EPA Thomas Meunier.

Nacer Chadli 6

Kon niet wegstoppen dat hij wedstrijdritme mist. Was niet altijd scherp in de duels, maar lag met één uitstekende actie wel aan de basis van het enige doelpunt.

Photo News Nacer Chadli.

Thorgan Hazard 5

Liet af en toe een goeie flits zien, maar haalde niet het niveau van zijn match tegen Cyprus. Bracht te weinig dreiging en te weinig verrassing in zijn spel.

AFP Thorgan Hazard.

Kevin De Bruyne 6

Zette Kawashima twee keer aan het werk na een goeie infiltratie. Verstuurde af en toe een splijtende pass, maar had ook vaak moeite om een vrije man te vinden.

BELGA Kevin De Bruyne.

Dries Mertens 6

Was één van de bedrijvigste Rode Duivels. Wisselde regelmatig van positie met Chadli. Was zowat de enige die oog had voor Lukaku als aanspeelpunt.

BELGA Dries Mertens.

Romelu Lukaku 7

Kreeg weinig steun. Legde twee keer goed af op De Bruyne en dreigde terwijl er twee man aan hem hing. Had aan één goeie kans genoeg om het verschil te maken.

Photo News Romelu Lukaku.

Kevin Mirallas: viel na een uur onopvallend in voor Mertens. (5)

Moussa Dembélé: viel even na het uur in voor De Bruyne. Sterk aan de bal, goeie acties. (6)

Photo News Moussa Dembélé.

BELGA

