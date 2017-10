Een glaasje cava voor Martínez (de champagne moet hij nog verdienen) CHEF VOETBAL STEPHAN KEYGNAERT ziet hoe coach en spelers elkaar steeds beter vinden STEPHAN KEYGNAERT

08u28 0 Photo News

De avond was gevallen over de olympische heuvels van Sarajevo, waar de ruïnes van het communisme nog net iets te veel de charmes van de Balkan bezoedelen.



Het regende al een ganse dag.



Chris Van Puyvelde, technisch directeur van onze voetbalbond, staat buiten het stadion onder een tentzeil een sandwich met kaas te eten. Hij glimlacht.



Even verderop is Youri Tielemans in gesprek met de Belgische media. Iedereen is het erover eens dat de inbreng van Tielemans mee het gezicht van de wedstrijd tegen Bosnië veranderde - één van de vele succesvolle omzettingen die de bondscoach zaterdag tijdens de rust doorvoerde.



"Deze middag zat ik in het spelershotel samen met Roberto (Martínez, red.) en zijn staf", vertelt Van Puyvelde. "We keken naar buiten, en we hadden het over het veld. Allemaal wisten we: het wordt drassig, glad, en de spelers zullen moeten zien dat ze overeind blijven."



Dan laat Martínez ineens de naam 'Tielemans' vallen. De bondscoach had een vermoeden.



Van Puyvelde: "Roberto zei: 'Het zou wel eens kunnen dat Youri in de loop van de wedstrijd het verschil zal maken voor ons. Hij is iemand die laag bij de grond staat - stevig op zijn voeten.' Ik merkte nog op tegen Roberto: 'Youri deed vroeger aan judo, dat kan hem helpen op deze mat.'"



Martínez was 'spot on'.



Niet dat het Van Puyvelde verbaast. In Tubeke is hij de grootste pleitbezorger van de bondscoach. "Je zou kunnen denken: 'Het is een Spanjaard, wat morgen kan, doen we vandaag niet', maar vergis je niet. Roberto is zeer pragmatisch. Niets verliest hij uit het oog, elke informatie archiveert hij.



Zie mij hier staan - ik heb écht geen zorgen. De nationale ploeg is in goede handen."



De (meeste) spelers wáren al overtuigd, voor het eerst in bijna anderhalf jaar durven ook fans, waarnemers, en (een deel van de) journalisten al eens dezelfde mening te opperen.



De hand van de trainer wordt steeds meer duidelijk.



Van Puyvelde grabbelde nog een sandwich mee, en stapte de bus op, om er alweer het gesprek aan te gaan met Thierry Henry - "'Voetbal' houdt nooit op bij ons", lacht hij.