Een gezapig opwarmertje, zullen we het daarop houden? Zelfs zonder voluit te gaan geven Rode Duivels voetballes aan Schotland Niels Poissonnier in Schotland

07 september 2018

22u56

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Rode Duivels The show goes on. Eden, Vincent, Romelu, Thomas, Michy… Ze maken zelfs van een nietsbetekenende oefeninterland een feest. Op naar die Nations League.

Pushbericht van Bleacher Report, de bekende Amerikaanse sportapp, halfweg de oefeninterland. “Man Utd-spits scoort een van de simpelste goals uit zijn leven.” ’t Vatte Schotland - België perfect samen.

Deze generatie Rode Duivels heeft omzeggens niets meer aan zo’n vriendschappelijke partij tegen de nummer 40 van de wereld. Het klassenverschil is eenvoudigweg te groot. Eden dribbelde een paar Schotten tot ze erbij neervielen, Kompany verdedigde puur op talent, terwijl Courtois weer besefte dat het begin september al behoorlijk koud kan zijn in Groot-Brittannië.

A walk in the (Hampden) Park werd het. Zonder voluit te moeten gaan. Veiligheidsmodus volstond. Even druk zetten op McGinn was genoeg voor een laconieke 0-1. Goeie steal van Dembélé – Moussa heeft zijn waarde in deze ploeg –, waarna Thorgan met een onzelfzuchtig passje Lukaku bediende.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN