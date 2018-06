Een blik achter de schermen van de eigenzinnige WK-aanpak van Roberto Martínez: "Hij is de ware" Stephan Keygnaert

09 juni 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 Rode Duivels Het was geen liefde op het eerste gezicht. De Rode Duivels merkten weliswaar dat Roberto Martínez (44) geen praatjesmaker was, integendeel, maar - met Kevin De Bruyne op kop - ze vroegen zich af waarmee hun bondscoach bezig was. Bij de start van dit trainingskamp gingen de ogen open. Martínez schakelde een versnelling hoger. Allemaal deel van het plan, zo blijkt - een blik achter de schermen van de eigenzinnige WK-aanpak van Roberto Martínez.

Woensdagavond even voor middernacht...

De Rode Duivels hebben zopas Egypte verslagen met 3-0, en de perszaal van het Koning Boudewijn-stadion is al aardig leeggelopen. In de frigo is enkel nog alcoholvrij bier te krijgen - "Goh, 't is nog zo slecht niet", kijkt Sporza Radio-analist Eddy Snelders gematigd enthousiast naar het blikje in zijn hand.

"Outstanding, zelfs", grinnikt een collega. Een lachsalvo gaat door de perszaal. De bondscoach had daarnet tijdens zijn persconferentie de prestatie van Kevin De Bruyne vreemd genoeg 'outstanding' genoemd - nochtans was Kevin bijzónder ongelukkig geweest aan de bal.

