Een Belgische avond die hij nooit nog zal vergeten: blijft Romelu Lukaku nu wél Duivel na het EK 2020? ODBS/NP/SJH/JVDV

12 juni 2019

16u41 0 Rode Duivels De Bruyne was waarschijnlijk de beste, Hazard zeker en vast de meest gevolgde, Courtois de meest geconcentreerde, maar de geweldigste avond, die beleefde Lukaku. Een spandoek ter ere van hem, net langs die kant van de goal waar de fluitjes ooit zo striemend klonken, had hij al snel in het snuitje. Waarna twee goals, kushandjes en zelfs een diepe buiging volgden. Heeft Romelu zich na Schotland verzoend met de Rode Duivels zodat hij ook na het EK 2020 verder gaat?

Nog voor de aftrap ging een dikke duim de lucht in. Hij had het snel gezien hoor, het nationale shirt met zijn nummer 9, geflankeerd door twee Belgische vlaggen en zijn leeftijd erboven. 26 jaar, maar nu al een legende, zo stond er te lezen. Zowaar al 46 goals in 80 interlands. Dat verdient geen kritiek die hij al te makkelijk oogst na een gemiste kans of onhandige balcontrole, laat staan hoongelach, maar gewoon heel veel lof natuurlijk. Een hart onder de riem dat kon tellen. “Ik wist al dat ze iets gingen doen. Een paar fans hadden me op de hoogte gebracht”, zei Lukaku.

Thank you to the fans for showing love! I appreciate it 💯 pic.twitter.com/Nq9zBiKbDZ R.Lukaku Bolingoli9(@ RomeluLukaku9) link

Gebrand om die steunbetuiging gepast te eren, stond de teller van Lukaku negentig minuten later op 48 goals. 25 daarvan in z’n laatste 21. Met zijn tweede als orgelpunt. Net achter de fans die hem nu wel steunden, sloeg hij aan het vieren. Hemelsbrede lach. Een diepe buiging volgde op menig kushandje. En ook na de match liet de spits zich uitgebreid en opvallend betrekken in het feestgewoel.

Wat een verschil met die vermaledijde 13de november 2016. Er werd 8-1 gewonnen in een WK-kwalificatiematch tegen Estland, Lukaku scoorde zelfs twee keer en gaf een assist. Maar toch klonk er boegeroep. “Dat was één van de momenten waarop ik tegen mezelf zei: de nationale ploeg en ik zal altijd haat/liefde blijven”, zo sprak hij in maart. En ook: “Die wedstrijd gaf me een ‘disgusted feeling’, een walgelijk gevoel. Ik speel iedere keer voor België met een gevoel van woede in plaats van trots. Ik zei tegen mijn moeder dat ze nooit meer naar wedstrijden van de Rode Duivels moest komen, mijn vader doet dat evenmin. Daarom zwaai ik ook elke keer naar de camera als ik scoor. Ik weet dat ze thuis aan het kijken is. (lacht) Chilling, watching, she’s cool.”

“Het klikte al niet van bij de start”, stelde hij toen ook in een videoreeks voor voetbalplatform OTRO. “De mensen vonden dat ik niet goed was bij België. En dachten dat ik niet meer dan 25 keer zou scoren. ‘Wow’, dacht ik. Op dat moment was ik amper negentien.” Het verleidde Lukaku ertoe om vorig jaar tijdens de zomer, na een meer dan geslaagd WK, te verkondigen dat hij na het EK 2020 zou stoppen bij de nationale ploeg. Een uitspraak waar hij nog niet op teruggekomen is. Ook gisteren niet. “Volgende vraag, graag”, suste hij met brede grijns. Als hij dat ooit wel doet, zal de match tegen de Schotten ongetwijfeld de ultieme katalysator geweest zijn. Zo klonk het ook na de match: “Ik ben de supporters dankbaar voor de steun. Het is leuk om in zo’n omgeving te kunnen spelen.” Dat het nog lang mag duren.

Ook bondscoach Martínez was het natuurlijk opgevallen. “Ik hou ervan als de fans hun liefde uiten voor een speler”, sprak ‘Bob’ achteraf. “Dat maakt deze nationale ploeg anders dan elk ander team in Europa. Kijk, Romelu is één van onze constantste spelers de laatste drie jaar. Als je ziet wat hij doet voor de ploeg: goals, assists, hard werken, gedisciplineerd zonder bal... Romelu is deze interlandperiode bijzonder sterk geëindigd. Ik ben soms triest als hij niet geniet van het voetbal, maar als-ie het wel doet, is Romelu dodelijk.”

Alleen nog afwachten nu waar Lukaku volgend seizoen voetbalt. Na de match liet hij ook weten al een beslissing rond zijn toekomst genomen te hebben. Blijven onder Solksjaer bij Manchester United of toch eerder een vertrek? Het laatste lijkt het meest waarschijnlijke. Zijn manager heet tegenwoordig Federico Pastorello van P&P Sports management, die ook de belangen behartigt van ondermeer Antonio Conte. De nieuwe manager van Inter. Alleen hebben ze daar niet meteen de financiële middelen om Lukaku naar San Siro te halen. Naast 85 miljoen euro voor een definitieve transfer komt daar ook een weekloon bovenop dat met bonussen kan oplopen tot 250.000 euro. Misschien dat Lukaku moet wachten op de verkoop van Mauro Icardi, twee jaar geleden nog topschutter maar het voorbije seizoen verguisd. Op naar Milaan? Zolang er maar een rechtstreekse verbinding met Brussel is.

“Verdomd, wat mogen we blij zijn met een spits als Romelu Lukaku”, schrijft onze chef voetbal Stephan Keygnaert. “Je hebt nummers 9 die sierlijker zijn, die minder zaniken, van wie het ego niet zo groot is als dat van Lukaku, maar je vindt er weinig die efficiënter zijn.” Lees het hier in HLN+