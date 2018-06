Eden is de baas. En dat maakt Hazard op speciale manier duidelijk aan Carrasco TLB

't Was speels, maar ook duidelijk: het signaal van Eden Hazard in de tweede helft. Toen de aanvoerder van de Rode Duivels samen met Yannick Carrasco naar een bal holde op links, deelde de dribbelkont van Chelsea een speels duwtje uit. Hazard en Carrasco proestten het uit na de fase, die net geen goal van Witsel opleverde. "Het was speels, maar op die manier maakt Hazard wel duidelijk dat hij de patron van de ploeg is", liet VRT-analist en Anderlecht-doelman Frank Boeckx zijn licht schijnen over de fase. Eden is de baas.

