Eden Hazard: "We hebben Nainggolan allemaal gemist. Hij zal zich altijd inzetten voor de ploeg" Redactie

21u34

Bron: Belga 0 Photo News Rode Duivels Ondanks de afwezigheid van enkele sleutelspelers bij de Rode Duivels, wil aanvoerder Eden Hazard de vriendschappelijke interlands tegen Mexico (vrijdag om 20u45 in Brussel) en Japan (dinsdag om 20u45 in Brugge) gewoon winnen. "Dat zijn we verplicht aan onze supporters", zei de sterspeler van Chelsea vandaag op de persbabbel in Tubeke, daags voor de match tegen de Mexicanen.

"Het WK is pas binnen zeven maanden, dat geeft ons de tijd om nog een aantal zaken op punt te zetten", zei Hazard. "We krijgen in dat opzicht met Mexico en Japan twee goede sparringspartners. We willen altijd goed spelen en zullen voor eigen publiek ons uiterste best doen."

"Dit is niet de beste periode voor een interlandbreak. Er zijn veel jongens die al veel matchen op hun teller hebben. In de defensie zijn er veel afwezigen. De trainer zal wellicht wat roteren. Ik ben in het begin van het seizoen out geweest en voel me dus nog steeds goed. Ik heb altijd zin om op het veld te staan en de supporters die naar het stadion komen te plezieren. Maar het zou misschien wat idioot zijn om twee keer 90 minuten te spelen", aldus Hazard, die geen gevolgen draagt van zijn enkeloperatie in juni. "Ik heb het geluk gehad dat ik in het begin van mijn carrière gespaard ben gebleven van blessures, maar ik ben zeker niet bang om te spelen. Als ik met blessures in mijn hoofd zit, stop ik met voetballen. Door mijn speelwijze incasseer ik veel trappen, maar dat ben ik intussen wel gewend."

Photonews

"De Bruyne zal beslissend zijn in Rusland"

De aanvoerder van de Rode Duivels stak de loftrompet op over Kevin De Bruyne, die uitblinkt bij Manchester City. "Kevin speelt bij de beste ploeg in de Premier League. Zijn kwaliteiten worden bij Manchester City volop benut. Hij krijgt soms kritiek voor zijn prestaties bij de nationale ploeg, maar Kevin geeft zich altijd voor de volle honderd procent. Hij zal beslissend zijn op het WK in Rusland", weet Hazard, die tevreden is met de terugkeer van Radja Nainggolan in de selectie. "Het is goed dat hij er weer bij is. We hebben hem allemaal gemist. Met zijn grinta en overgave brengt hij de groep altijd iets bij. Op het EK behoorde hij tot de uitblinkers. We kennen zijn kwaliteiten. Zelfs al was hij er de vorige keren niet bij, hij zal zich altijd inzetten voor de ploeg."

De Rode Duivels (FIFA-5) nemen het ter voorbereiding op het WK in Rusland (14 juni - 15 juli 2018) op tegen Mexico (FIFA-16) en Japan (FIFA-44). De loting voor de groepsfase vindt op 1 december plaats in het Kremlin in de Russische hoofdstad Moskou.

BELGA

Photonews

Photonews

BELGA

Photo News