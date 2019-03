Eden Hazard: “Wat ik met mijn ‘cap’ zal doen? Ergens in de garage leggen” Niels Poissonnier in Cyprus

23 maart 2019

19u27 0 Rode Duivels De felicitaties van de pers kreeg hij daarnet al. Eden Hazard (28), aan de vooravond van zijn 100ste interland: “Het is niet mijn ambitie om Jan Vertonghen in te halen.”

Een woordje Grieks begrijpt hij best. Toch toen de woorden Real en Madrid vielen – de vraag van een Cypriotische collega liet niet lang op zich wachten. “No, sorry”, repliceerde Eden, nog voor de tolk zijn werk had gedaan.

“Is de deal met Real al rond?”, vertaalde die alsnog.

Hazard proestte het uit. Met hem de rest van de perszaal.

“Er is nog niets. Ik ben geconcentreerd op Cyprus – da’s het enige waar ik nu mee bezig.”

Cyprus wordt interland nummer 100 voor Eden. Le centenaire. “Het was mooier geweest om die in België te spelen, maar de kalender heeft er anders over beslist. (mijmert) Ik ben blij dat ik op mijn 28steal aan dit aantal interlands zit. Het was een mooi parcours tot dusver. Hopelijk stopt het niet snel. Ik voel me nog goed, heb nog altijd plezier in dit shirt.”

Het record staat straks op 112. And counting. Jan Vertonghen zal over enkele jaren bepalen waar de lat ligt. Aan onder meer Witsel, Hazard en Lukaku – als die tenminste geen woord houdt en stopt na het EK – om er nadien over te springen. “Maar als Jan tot zijn 40steblijft doorgaan, wordt het moeilijk”, glimlachte Hazard. “Ach, het is niet mijn ambitie om hem in te halen. Ik wil nog zo lang mogelijk met Jan samenspelen, want hij is een excellente voetballer – we verstaan elkaar goed. Hoe langer hij Rode Duivel blijft, hoe beter. Jan is zeer belangrijk voor ploeg. We zien wel. (peinst) Ik denk niet dat ik tot mijn veertigste zal voetballen. Het gaat afhangen van hoe mijn lichaam reageert. Tot dusver is dat goed – ik ben in vorm – , maar de opeenstapeling van matchen zal zich ooit wel laten gevoelen. Zeker met die EK’s en WK’s die eraan komen. Ik heb er trouwens geen probleem mee om mijn plek af te staan aan jongeren.”

Alsjeblieft, bespaar ons dat nog een tiental jaar. Eden Hazard wordt niet zomaar door onze huisanalist Marc Degryse en icoon Enzo Scifo – in de Waalse krant Le Soir – als de beste Belgische voetballer ooit bestempeld. “Super om dat te horen. Alleen vind ik het moeilijk om verschillende generaties te vergelijken. Da’s niet aan mij. Ik hou daar ook niet zo van. In elke generatie waren er grootse voetballers. Ik ga gewoon hard blijven werken om nog beter te worden.”

Maar eerst: feest. Nummer 100. Dan krijg je – zoals de traditie het sinds kort voorschrijft – een echte ‘cap’. Een beruchte petje. Zoals Vertonghen en Witsel eerder. “Wat ik ermee zal doen? Die gaat in mijn garage belanden, vrees ik. Naast de trofeeën die ik al gewonnen heb. Ik heb het al vaker gezegd: ik hecht niet veel belang aan zulke dingen. Nu, misschien wil mijn vader die ‘cap’ wel in Stade Brainois hangen.”

De sympathieke tolk begreep er niets van. Niet bekend met de gewoonte.

“Je moet het ook niet vertalen”, glimlachte Eden. “Hier hebben ze daar toch niets aan.”

In Cyprus zijn ze al lang blij dat ze hem een vraag over Real Madrid konden stellen.