Eden Hazard verkozen tot Devil of the Year Redactie

15u14

Bron: Belga 56 Photonews Rode Duivels De fans van de Rode Duivels hebben Eden Hazard verkozen tot Devil of the Year. Hazard (10.280 stemmen) haalde het met ruime voorsprong voor Kevin De Bruyne (4.710) en Romelu Lukaku (3.223).

2017 was een uitstekend jaar voor Hazard. De kapitein van de Rode Duivels, bij afwezigheid van Vincent Kompany, kwam in zijn vijf duels voor de Duivels tot vier goals en twee assists. Met Chelsea werd Hazard kampioen in Engeland. Zijn enige tegenvaller viel in de zomer te noteren. Tussen begin juni en eind augustus was de buitenspeler out met een enkelbreuk.

De Belgische voetbalbond maakte op tweede kerstdag een ruime lijst van veertien spelers bekend, waaruit de fans konden kiezen. De overige genomineerden waren Michy Batshuayi, Christian Benteke, Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Thibaut Courtois, Marouane Fellaini, Thorgan Hazard, Dries Mertens, Thomas Meunier, Youri Tielemans en Jan Vertonghen.

Hazard volgt op de erelijst Dries Mertens op, die vorig jaar de prijs in ontvangst mocht nemen.