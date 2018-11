Eden Hazard tien jaar Rode Duivel: “Ben sinds debuut misschien béétje beter geworden” Pieter-Jan Calcoen in Zwitserland

17 november 2018

17u37

Bron: Eigen berichtgeving 1 Rode Duivels Maandag is Eden Hazard (27) exact tien jaar Rode Duivel. Geen leukere manier om dat jubileum te vieren dan met een kwalificatie voor de Final Four van de Nations League.

19 november 2008. Een druilerige zondag in Luxemburg, waar de Rode Duivels slechts een 1-1-gelijkspel kunnen behalen op bezoek bij de voetbaldwerg. En toch is die datum, maandag precies tien jaar geleden, memorabel voor Eden Hazard. De oefeninterland is immers het begin van de carrière van Hazard als international. De 17-jarige Lille-aanvaller, die pas in extremis bij de selectie was gehaald door René Vandereycken na een blessure van… Stijn De Smet, mag twintig minuten voor tijd invallen voor Wesley Sonck.

“Mooie momenten”, glunderde Hazard vanmiddag op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Zwitserland toen hij met zijn debuut geconfronteerd werd. “Nochtans waren de eerste jaren soms moeilijk - ik heb weliswaar nooit getwijfeld -, maar als team hebben we een mooie evolutie doorgemaakt. Ikzelf ook? (lacht) Ik ben misschien een béétje beter geworden. Ach, in se ben ik niet veranderd. Ik heb nog steeds dezelfde passie en wil om altijd te winnen, alleen ben ik nu een tikje ouder en heb ik meer ervaring.”

Onmisbaar

Wat zeker niet meer hetzelfde is als tien jaar geleden: de impact van Hazard op de Rode Duivels. Nu lijkt hij onmisbaar. De Chelsea-ster betwistte dat. “Als ik er niet ben, haalt dit team óók goeie resultaten. Misschien vraag ik iets meer de bal dan de anderen - ik ben nu eenmaal de aanvoerder -, maar ook de medespelers kunnen het verschil maken.”

Tegen Zwitserland zal alvast élke Belg op de afspraak moeten zijn, waarschuwde Hazard. “Want dit is een sterkte tegenstander. Ik kan het weten: vele Zwitsers spelen in Engeland en in Duitsland, waar ik de matchen van Thorgan volg. We zullen moeten opletten. Het wordt zaak om de weinig kansen die we zullen krijgen ten volle te benutten.”