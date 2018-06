Eden Hazard: "Hoop dat de schade bij Kompany meevalt. Hij is een topverdediger" PJC

02 juni 2018

23u37

Bron: VTM NIeuws 0 Rode Duivels Eden Hazard was misschien wel de beste Rode Duivel op het veld vanavond. De aanvoerder reageerde na de match op de blessure van Vincent Kompany. "Vincent verliezen zou slecht nieuws zijn."

"Hopelijk valt het mee. Het zou slecht nieuws zijn, mochten we Vincent verliezen richting WK, want hij is een topverdediger", stak Hazard - die gewisseld werd door zijn jongere broer Thorgan - van wal. "Een ramp? Neen, dat niet, er zijn vervangers. (knipoogt) En op het EK was hij er ook niet bij. (weer serieus) Vincent is een belangrijke speler voor dit team, ik hoop dat de schade meevalt."