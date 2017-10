Eden Hazard: "Doelpuntenrecord in voorronde en daarna zo ver mogelijk geraken op WK" MH

20u42

Bron: Belga 0 Photo News Rode Duivels Op sportief vlak staat er amper nog iets op het spel, maar Eden Hazard heeft toch nog verscheidene ambities voor de slotwedstrijd van morgenavond tegen Cyprus.

België is immers een record rijker als er minstens vijf keer gescoord wordt tegen de eilandbewoners. Geen onmogelijke opdracht: het is al eerder gebeurd (bij de vorige thuiswedstrijd in maart 2015) en in de heenronde van deze campagne werd er met 0-3 gewonnen in Nicosia. Met 44 gescoorde doelpunten zouden de Rode Duivels net iets beter doen dan Duitsland, dat zondagavond in Kaiserslautern na de 5-1 tegen Azerbeidzjan zijn kwalificatiecampagne afsloot met 43 treffers. Daarmee nam de Mannschaft het Europese kwalificatierecord over van Spanje, dat 42 keer scoorde in de reeks richting het EK van 2000.



"Dat doelpuntenrecord is natuurlijk iets waar we aan denken", moest Eden Hazard vandaag toegeven. "Onze prioriteit is winnen (er moet nog minstens een punt gepakt worden om zeker te zijn van een stek in de top zeven van de FIFA-ranking, red) en dat met liefst zo veel mogelijk doelpunten. We willen er ook een mooie wedstrijd van maken voor Jan Vertonghen", aldus de Belgische aanvoerder. Vertonghen pakt tegen de Cyprioten immers zijn 97e cap en gaat zo voorbij recordhouder Jan Ceulemans. "Om dat te vieren, hebben we nog een verrassing voor hem." (lees hieronder verder)

"Hebben meer ervaring"

Voor de Rode Duivels is het de derde kwalificatie op rij voor een groot toernooi. Voor 2014 was het van 2002 geleden dat de Belgen er nog eens bij waren op een EK of WK. De tijden zijn veranderd en intussen beschouwt iedereen het als vanzelfsprekend dat de kwalificatie wordt afgedwongen. "Het zou een teleurstelling zijn als we er niet bij zouden zijn. De doelstelling voor het WK is duidelijk: we willen zo ver mogelijk gaan. Het is moeilijk om een pronostiek te maken, want het hangt van heel wat zaken af. In vergelijking met 2014 en 2016 hebben we nu wat meer ervaring, heel wat jongens spelen op topniveau. Maar het is nog ver weg en ik hoop op de eerste plaats dat iedereen een goed seizoen heeft."



Het WK van 2018 zou het orgelpunt van een gouden generatie moeten worden. Onder meer Vincent Kompany gaf al aan er na Rusland mogelijk een punt achter te zetten bij de Rode Duivels. "Voor een deel van deze groep wordt het WK inderdaad het laatste grote toernooi, voor mij persoonlijk en heel wat anderen niet. We willen met deze generatie echt iets mooi neerzetten", aldus de Belgische aanvoerder.

