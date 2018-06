Eden Hazard: "Dit is het moment om te schitteren voor de 'gouden generatie'. We gaan naar Rusland om te winnen" TLB

10 juni 2018

15u58

Bron: Eigen berichtgeving 158 Rode Duivels Een dag voor de oefenmatch tegen Costa Rica heeft Eden Hazard de pers te woord gestaan in het Belgian Football Centre in Tubeke. De aanvoerder van de Rode Duivels blikte al even vooruit naar de wedstrijd van morgen én naar het WK, dat voor de Rode Duivels op 18 juni begint met een match tegen Panama. "We gaan naar Rusland om een prijs te pakken", stak de dribbelkont van Chelsea zijn ambities niet weg.

Hazard verscheen in zijn gekende, flegmatieke stijl op de persbabbel. Als de speler van Chelsea spreekt, is een kwinkslag nooit veraf. Maar de aanvoerder van de Rode Duivels is - mede door zijn blakend vormpeil - ook razend ambitieus. "Of dit het moment is voor de Belgische 'gouden generatie' om te schitteren? Ik denk het wel, ja", opende Hazard. "De meeste spelers zijn 26, 27 of 28 jaar oud, sommigen zijn de dertig zelfs al gepasseerd. Dus iedereen zou nu zijn best mogelijke niveau moeten kunnen halen. Dat zagen we ook terug bij de clubs. We hebben allemaal een goed seizoen gespeeld en die lijn moeten we doortrekken. We gaan naar Rusland met als doel om een prijs te pakken."

Vertrouwen dus bij Hazard, al ziet hij ook nog zaken die beter kunnen. "We kunnen op elk vlak nog stappen zetten: defensief, offensief en tactisch. We moeten ploegen proberen snel onder druk te zetten, hen niet de kans geven om vertrouwen te tanken. Het wordt niet makkelijk in Rusland, maar natuurlijk streven we het allerhoogste na. Dat moet ook."

"Leider op het veld"

Hazard is de aanvoerder van de nationale ploeg. Hij noemt zichzelf vooral een leider op het veld. "Ik ben niet de grootste prater, dat heb ik ook altijd gezegd. Ik probeer de ploeg vooral te helpen op het veld, met goals en assists. Kompany of Vertonghen: er zijn veel leiders in onze ploeg, mannen die de groep geregeld toespreken ook. Die rol ligt hen beter."

Met een sterke eerste helft tegen Egypte liet Hazard het beste vermoeden voor straks in Rusland. Na een vervelend seizoen bij Chelsea, kan de dribbelkont op het WK zijn seizoen extra glans geven en de juiste vorm lijkt hij daarvoor alvast te pakken te hebben. "Ik voel me goed scoor goals en ben beslissend. Dat is leuk, maar de oplossingen kunnen bij onze groep van overal komen. Als ik een mindere match heb, zal iemand anders opstaan. Daar heb ik vertrouwen in."

"Resultaat vergeten tegen Costa Rica"

Morgenavond wacht tegen Costa Rica een ultieme test in aanloop naar de wereldbeker. Hazard vindt het resultaat van die match niet belangrijk. "Tegen Egypte en Portugal hebben we al goede zaken getoond, vooral defensief. Offensief moeten we nu wat meer tonen, beter combineren en meer kansen bij elkaar voetballen. Laat ons daar morgen in eerste instantie mee beginnen, en niet te veel naar het resultaat kijken. Als we niet winnen, maar wel goed gespeeld hebben, dan zal ik tevreden zijn."